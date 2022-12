Michelle Hunziker sulla neve senza Tomaso: è finita di nuovo

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono di nuovo distanti, lei è sulla neve da sola

E’ finita per sempre tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? L’ex coppia ci stava riprovando ma sembra che non ci sia più futuro per loro due. Michelle Hunziker è partita con le figlie, qualche giorno sulla neve ma con loro non c’è Tomaso Trussardi, lui è rimasto a casa sua. E’ sui social che Michelle Hunziker mostra un po’ della sua vita, è serena, si divide tra il lavoro e le figlie, Sole, Celeste e ovviamente anche Aurora Ramazzotti che sta per renderla nonna. Michelle e Tomaso Trussardi sono di nuovo distanti, aveva ragione Vittorio Feltri, almeno così riporta la rivista Chi. Il direttore di Libero, testimone di nozze di Trussardi, è stato il primo a smentire il ritorno di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sotto lo stesso tetto. Tutto era troppo complicato, c’era bisogno di tempo ma adesso il gossip dice che quel tempo è già scaduto.

Tomaso Trussardi da solo ma resta sola anche Michelle

Resteranno per sempre legati perché hanno due figlie, di 9 e 7 anni, ma sembra che non ci siano più possibilità per il loro matrimonio. L’addio annunciato lo scorso gennaio, poi la nuova storia d’amore della Hunziker con Giovanni Angiolini finita in pochi mesi. Per l’imprenditore gran parte della colpa della separazione definitiva è del medico sardo. Lei non ne ha mai parlato e molto probabilmente continuerà così.

Questa volta sembra che Tomaso resti con Odino e che Michelle sia partita per St. Moritz solo con il suo Leone e le bambine. Chissà, magari tutto finirà come in un film d’amore o davvero avrà ragione il gossip, questa volta, in questa storia, il lieto fine non ci sarà. Vittorio Feltri aveva parlato di errori ipotizzando un tradimento ma gli sembrava anche assurdo gettare via tanto amore e tanti anni in questo modo senza un perdono.