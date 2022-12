Signorini spiega perchè alla fine non ha fatto il testimone alle nozze della Cipriani

Alfonso Signorini spiega perchè non si è presentato al matrimonio di Francesca Cipriani nonostante fosse il testimone

Forse se non ci fosse stato il suo nome scritto sul libretto della messa, nessuno avrebbe saputo della sua assenza. Una assenza pesante che invece tutti hanno notato. Parliamo di Alfonso Signorini e del matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Il conduttore nella puntata di lunedì del GF VIP 7 ha salutato i due neo sposi, facendo loro gli auguri ma non ha detto nulla in merito alla sua assenza alle nozze. Da Casa Chi però ha fatto sapere i motivi per i quali non ha potuto presenziare al matrimonio. Avrebbe dovuto essere il testimone della sposa, e della sua assenza, tanto si è parlato.

Perchè Alfonso Signorini non si è presentato al matrimonio di Francesca Cipriani?

In molti quindi di sono chiesti come mai Signorini non ci fosse. Il direttore della rivista Chi ha deciso di rispondere e ha dichiarato: “Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno bene Francesca e Alessandro. Avevo risposto di sì al mio ruolo da testimone ma 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale inderogabile. “

Purtroppo però sui libretti della messa, è rimasto segnato il suo nome ed è per questo che la notizia ha fatto il giro dei social e poi del web. Signorini ha quindi commentato: “Se poi loro non hanno fatto in tempo a cancellare il mio nome di questo non sono a conoscenza”.

E ancora: “Anche Giucas Casella non è stato un ripiego. Conosco le regole della buona educazione e mai mi sarei sognato di dare buca ad una cosa così importante, le basi le conosco. I problemi sono altri ma io sarei andato molto volentieri anche perché io mi diverto a frequentare gli ex del GF Vip. È stato un dolore non essere andato ma io faccio tante cose nella vita e non volevo passare per maleducato”. Signorini ha però promesso che Francesca e Alessandro saranno presto ospiti del Grande Fratello Vip per festeggiare.