Francesca Cipriani: tutta la verità sugli invitati assenti al suo matrimonio

Francesca Cipriani racconta tutta la verità sugli invitati al suo matrimonio. Perchè tanti vip non si sono presentati?

Dopo la polemica per il codice Iban sulle partecipazioni al matrimonio, Francesca Cipriani ne ha dovuta affrontare un’altra. Mentre lei e Alessandro Rossi erano ancora in chiesa, a celebrare il loro giorno più importante, sui social si parlava già di molti vip assenti alle nozze. Uno su tutti: Alfonso Signorini che avrebbe dovuto rivestire il ruolo di testimone ma che alla fine, non c’è stato. Una notizia che ha fatto così tanto scalpore, da portare lo stesso Signorini a spiegare come mai, non era presente al matrimonio, nonostante fosse appunto il testimone.

Dalla rivista Chi, a proposito di Signorini, Francesca Cipriani risponde quindi a questa polemica, sui vip che avrebbero snobbato il suo invito ( per esempio Miriana Trevisan che era stata invitata ma che nello stesso giorno è stata madrina di un evento e non si è quindi presentata alle nozze).

Francesca Cipriani: la sua verità sui vip invitati alle nozze ma assenti

“Se c’è qualcosa che mi ha ferito? Hanno scritto che alcuni degli invitati hanno snobbato il matrimonio, ma non è così. Alcuni erano impossibilitati a partecipare a causa del Covid o dell’influenza” ha raccontato Francesca Cipriani nella sua intervista per la rivista Chi. E poi: “Alfonso Signorini, che doveva essere il nostro testimone, con estrema correttezza ci ha avvisato dieci giorni prima che non ce l’avrebbe fatta per un impegno personale importante. Noi però avevamo già stampato gli inviti con il suo nome, può succedere. “

La Cipriani fa anche delle precisazioni su Giucas: “E non è vero che abbiamo scelto Giucas Casella all’ultimo minuto. Lo abbiamo sempre sentito in questo anno post Grande Fratello Vip e quando abbiamo saputo dell’indisponibilità di Alfonso, è venuto spontaneo chiedere a lui“.

La Cipriani ha concluso: “Il nostro matrimonio è stato una sorta di reunion del GfVip 6. Ringraziamo tutti: Giucas Casella per il buon umore, il casinista Alex Belli, la dolce Sophie Codegoni fra non molto mamma. C’erano tutti gli ingredienti per una festa tra chi si vuole bene.”