Sonia Bruganelli, la foto del nipote: “Ecco cosa abbiamo costruito io e Paolo Bonolis”

Sonia Bruganelli pubblica la foto del nipote, il figlio di Stefano Bonolis, e ha un messaggio per tutti

Sonia Bruganelli orgogliosa della famiglia che ha costruito con Paolo Bonolis non ha mai bisogno di dirlo ma questa volta è diverso. Sul cellulare le arriva una foto dolcissima, ad inviarla è la moglie di Stefano, il figlio di Paolo Bonolis. In braccio Candi ha il suo bambino, ha sette settimane, un’immagine tenerissima che ha emozionato Sonia Bruganelli. Non è solo la foto che la nuora di Paolo Bonolis ha scattato che commuove Sonia, ovviamente è il gesto di inviarla a lei, di pensare a lei, di mantenere anche a distanza un legame continuo, tra due persone che in realtà potrebbero essere estranee. La Bruganelli ha un messaggio per tutti quelli che ancora si chiedono se lei e il conduttore stanno insieme o si sono separati, se continuano ad amarsi, se davvero dormono in camere separate. C’è molto di più in un legame così profondo tra moglie e marito, c’è una famiglia e non è solo quella dei loro tre figli, c’è altro, c’è davvero una costruzione.

Sonia Bruganelli: “State pure fermi là”

Da quando l’opinionista del GF Vip ha raccontato del desiderio di dormire in camere separate e di un appartamento tutto suo accanto a quello di Paolo Bonolis in tanti continuano a meravigliarsi e a dare giudizi senza conoscere niente delle loro vite.

“Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io e Paolo Bonolis insieme, ecco qui la moglie di Stefano Bonolis, il figlio di Paolo, che mi manda questa meravigliosa foto di NOSTRO nipote Sebby… Poi se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme… State pure fermi là”.

Come sempre c’è chi comprende subito il significato del post e chi commenta: “E quindi? Cioè il senso del tuo post! È nipote di Paolo non tuo…Stefano figlio di Paolo non tuo….cosa vuoi fare capire con questa tua arroganza, dimostrare cosa??”.