Teo Mammuccari con la figlia e l’ex compagna: c’è qualche novità in amore?

Teo Mammuccari a cena con l'ex compagna e la figlia: forse c'è un ritorno di fiamma

Teo Mammuccari e Thais Wiggers a cena insieme, con loro c’è anche la figlia, Giulia, che frequenta il primo anno di liceo artistico. Felici insieme, una famiglia come tante ma Teo Mammuccari e Thais Wuggers non stanno più insieme da tanti anni o forse c’è qualche novità? Di recente il conduttore de Le Iene ha parlato del loro attuale legame, di un rapporto che non va benissimo, perché altrimenti sarebbero ancora insieme. Guardando le foto pubblicate dall’ex velina di Striscia la notizia invece sembra il contrario, le foto pubblicate sui social potrebbero addirittura far pensare ad un ritorno di fiamma. Sono stati insieme dal 2006 al 2009 e dopo l’addio non è stato semplice. Hanno cercato però in tutti i modi di avere un rapporto sereno per amore della figlia.

Teo Mammuccari con la figlia e l’ex compagna

Non sfugge il dolce gesto di Thais al suo ex, la mano che mette sul suo braccio. In un attimo gli utenti pensano che tra i due ci sia altro, che dopo tanto tempo magari l’amore è tornato. Una vera sorpresa queste immagini dell’ex coppia perché solo ogni tanto i paparazzi li hanno beccati insieme mostrando tra le riviste di gossip gli scatti. Sui profili social di entrambi mai una foto insieme, adesso invece parlano di famiglia, raccontano di una cena in cui sono ritrovati.

“Soprattutto famiglia” e poi gli hashtag rivolti a loro tre: mamma, papà e figlia. Forse si sono semplicemente ritrovati tutti e tre insieme perché non riusciranno a farlo per il Natale. Tra i post di Thais: “E’ il periodo più bello dell’anno, la famiglia, l’albero, le lucine, la cioccolata calda con le amiche… e i regali! I regali sempre pensati col cuore. Amo tantissimo il momento dello scambio dei doni, per la gioia di vedere lo stupore dei miei cari. Sì, decisamente io amo più fare regali che riceverli!”.