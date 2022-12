Antonino parla di Luna e dei rapporti che ha con Belen Rodriguez: le confidenze

Belen travolta dalle polemiche, Antonino invece nella casa parla di lei: ecco che cosa ha raccontato Spinalbese

Quando si dice il caso. Nelle ultime ore è scoppiata sui social una polemica contro Belen Rodriguez, accusata di non esaudire i desideri di Antonino Spinalbese… La conduttrice de Le Iene, negli ultimi giorni è stata lontana dai social, lei e Luna infatti, hanno avuto una brutta influenza. E quando poche ore fa la Rodriguez si è mostrata sui social insieme a sua figlia, sono arrivati diversi commenti contro di lei tanto che alla fine, la bella argentina, ha scelto anche di rispondere. Troppe le accuse. E mentre accadeva tutto questo, nella casa del Grande Fratello VIP 7, Antonino Spinalbese spiegava invece che tra lui e la sua ex, i rapporti sono abbastanza sereni.

Qui la polemica contro Belen Rodriguez

Antonino torna a parlare del suo rapporto con Belen: la rivelazione

“La verità è che tra noi è tutto ok. Sì siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina. Luna è la mia vita” sono state queste le parole di Spinalbese poche ore fa nella casa del Grande Fratello VIP 7. Parole piene d’amore soprattutto per la sua piccolina.

Sono passati quasi tre mesi dall’inizio del reality e Antonino inizia a sentire il peso di questo distacco. Ai compagni ha raccontato: “Calcolate che io fuori di qui non so stare senza di lei. Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba ‘senti posso venire a vederla ancora un po’? Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina.” Antonino quindi ha confermato le parole di Belen che sui social, si era dovuta difendere dagli attacchi. Tra l’altro che non ci fossero problemi, era chiaro anche dalle parole delle sorelle di Antonino che avevano confermato di vedere Luna Marì tutte le settimane e di svolgere il loro “ruolo di zie”.

Antonino ha spiegato che fa tutto per sua figlia: “Avere una figlia con lei mi ha cambiato la vita. Adesso penso prima alla piccola e poi a me. Se ho 1.500€ li spendo subito per lei e non ci penso un secondo, se devo usarli per me ci rifletto. Poi è cambiato tutto, esco poco, perché voglio sempre stare con lei. Già a mezzanotte vado a letto, ho cambiato anche gli orari. E non è che mi sforzo, mi viene naturale. Ormai non penso quasi nemmeno a me, nei miei pensieri c’è sempre lei, ma in tutto.”