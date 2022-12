Edoardo Vianello commenta l’interesse di Wilma Goich per Daniele e ribadisce l’infedeltà della sua ex

Edoardo Vianelli commenta l'interesse della sua ex per Daniele dal Moro e dice che la Goich no sarebbe stata fedele durante il matrimonio

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP, Wilma Goich è stata molo chiara. Ha raccontato la sua versione dei fatti dopo aver ascoltato alcuni estratti del libro che Edoardo Vianello ha scritto. Un libro nel quale si parla anche del loro matrimonio, della loro storia d’amore. Edoardo Vianello ha la sua versione dei fatti che però non coincide con quella della Goich che ha ribadito di esser stata sempre federe a suo marito. Poi, dopo la separazione, anche lei ha avuto altre storie, ma prima, non ha mai tradito l’uomo che aveva sposato e che amava. Wilma ha anche rivelato che Edoardo ha avuto oltre 600 donne, appuntava tutti i loro nomi su una agendina.

Era quindi facile pensare che Edoardo Vianello sarebbe tornato a parlare della questione. Lo ha fatto commentando l’avvicinamento della sua ex moglie a Daniele dal Moro.

Dalle pagine di DiPiù, Edoardo Vianello ha commentato quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 7: “Se ho saputo di lei e Daniele? Sì me lo hanno detto, al Grande Fratello Vip la mia ex moglie ha perso la testa per un ragazzo molto più giovane di lei. “

Ha poi aggiunto: “E le dirò: sono felice che abbia voltato pagina, che ora sia “distratta” da questo amore giovanile. ” E ancora: “Contento che sia felice dopo avere tanto sofferto nella sua vita. E sono felice anche per me, lo ammetto. Perché per anni sono stato etichettato come uno sciupafemmine. Ma anche Wilma, come potete vedere, non è da meno ed è molto sensibile al fascino maschile. – ha concluso il cantautore – Persino durante il nostro matrimonio lo è stata a dire la verità“. La Goich sarà costretta a replicare nuovamente smentendo il suo ex per l’ennesima volta? Staremo a vedere che cosa accadrà.