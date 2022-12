Cristina Marino e Luca Argentero presto genitori bis: rivelato il sesso del bebè

E' Cristina Marino in una intervista a rivelare il sesso del bebè ma nessun dettaglio ancora sul nome scelto

Qualche settimana fa Luca Argentero e Cristina Marino erano stati ospiti di Fabio Fazio nello studio di Che tempo che fa per parlare della loro avventura in Celebry Hunted. Approfittando della loro presenza, Luciana Littizzetto che aveva incrociato la coppia per pochi minuti, aveva provato a chiedere qualche news in più sulla seconda gravidanza dell’attrice. Ma si è scontrata con il muro di riservatezza della coppia che non ama raccontare molto della vita privata. E infatti, dal programma di Rai 3, non erano arrivate rivelazioni sula seconda gravidanza e sul sesso del bebè in arrivo. Oggi però possiamo dirvi se sarà un maschietto o una femminuccia. Cristina Marino infatti lo ha annunciato in una intervista alla rivista Grazia, parlando di come lei e Luca si preparano ad accogliere in casa il secondo figlio, dopo aver avuto due anni fa la piccola Nina Speranza.

Cristina Marino incinta: è un maschietto

L’attrice ha quindi rivelano il sesso del suo secondo figlio in una intervista per Grazia. Sarà un maschietto! Fiocco azzurro in casa Argentero-Marino. Cristina inoltre si è detta felicissima e ha confidato di avere una speranza molto forte: quella che il piccolo si possa innamorare di lei. Un po’ come è successo a Nina con il suo papà. L’attrice infatti ha rivelato che sua figlia, guarda in modo davvero speciale e unico Luca, e lei vorrebbe avere lo stesso rapporto con il suo secondo figlio, essendo un maschietto.

Cristina ha anche raccontato un aneddoto su sua figlia. Pare che Nina sia così legata al papà tanto da prendere anche in giro la mamma scherzando con lei. Quando infatti le chiedono quanto bene voglia ai suoi genitori, rivela che a suo padre vuole tantissimo bene mentre alla sua “mami” poco poco!

Nessuna conferma per il momento in merito alla scelta del nome del bebè! Se infatti Nina Speranza era un omaggio alle nonne, non ci sono ancora indizi per il nome del baby Argentero-Marino che sta per nascere. Vedremo!