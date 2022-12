Enrico Nigiotti papà: il dolce annuncio e i nomi dei figli, due gemelli

E' emozionantissimo Enrico Nigiotti, l'ex di Amici sta per diventare papà e svela i nomi scelti per i figli

Enrico Nigiotti sa per diventare papà, emozionato scrive il dolce annuncio e svela i nomi scelti. L’ex cantante di Amici e la sua compagna, Giulia Diana, stanno per avere due figli, due gemelli. Un insieme di frasi su Instagram ed Enrico Nigiotti svela per la prima volta che la sua compagna è incinta. Mostra le ecografie, scrive la felicità che prova perché finalmente il “per sempre” avrà un vero significato. Giulia ha già un gran pancione ma Nigiotti non dice nulla sulla data del parto, si rivolge ai suoi bimbi e dice che si vedranno presto, lui non vede l’ora e intanto fa da spettatore. “E’ tutto un conto alla rovescia verso di voi” ed è tenerissimo il cantante che trova il modo per far capire che da quando ha saputo che sarà padre, che la sua Giulia sarà mamma, ogni pensiero è rivolto ai due bebè.

I nomi dei gemelli di Enrico Nigiotti e Giulia Diana

“È tutto un conto alla rovescia verso di voi… Mentre crescete dentro Mamma io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre – scrive Nigiotti – Non so cosa aspettarmi… Non so come sarà e non so come sarò… So solo che la parola PER SEMPRE avrà finalmente un vero significato. Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno”. Poi conclude con i nomi scelti: “Maso e Duccio ci si vede presto bimbi”.

Maso e Duccio è il modo affettuoso con cui chiama i suoi gemellini, diminutivi di nomi che la coppia ha nel cuore. Maso è il diminutivo di Tommaso, così si chiamava l’amato nonno di Enrico Nigiotti.

Intanto, il post dell’artista sta ricevendo così tanti auguri, le congratulazioni da tutti, soprattutto dagli amici più cari, tra tutti c’è anche Emma Marrone. “Auguri amico mio” e la risposta di lui è sempre piena di tenerezza: “Grazie amica mia forte come una leonessa”.