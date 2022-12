Giulio Berruti e Maria Elena Boschi non sciano ma pensano all’arredamento della nuova casa

Vacanza romantica sulla neve per Giulio Berruti e Maria Elena Boschi ma c'è l'arredamento della nuova casa a cui pensare

Anche Giulio Berruti e Maria Elena Boschi come molti altri vip si sono concessi qualche giorno sulla neve. La coppia ha scelto Cortina ma niente sci. Boschi e Berruti non hanno indossato nessuna tuta tecnica, non si sono lanciati sulle piste ma hanno goduto di tutto il relax possibile grazie ai pranzi con gli amici, le passeggiate e i selfie tra la neve. Maria Elena Boschi indossa un cappottino bianco e quasi si confonde con il candore di ciò che la circonda, è alla ricerca del benessere prima di tornare a casa, nella nuova casa che sta arredando con grande cura. E’ la cosa dove andrà finalmente a convivere con l’attore? Tempo fa avevano parlato di matrimonio ma il tempo è passato e quel sì non è ancora arrivato. Il gossip ha raccontato di una loro crisi ma tutto sembra davvero superato, quindi nozze in arrivo?

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi arredano casa nuova

La crisi è ben lontana e la fuga romantica a Cortina che mostra la rivista Chi lascia immaginare tutto il romanticismo. Eletta alla Camera la Boschi non ha evidentemente bisogno in questo periodo di faticose discese sugli sci, non le interessa la vita mondana, non le piace apparire e in questo è molto simile a Giulio Berruti.

Il gossip si chiede se lei sia ancora gelosa, ma forse queste sono solo vecchie indiscrezione che non riguardano per niente il matrimonio non ancora celebrato. Il settimanale Chi dopo avere mostrato le foto sulla neve si concentra sul l’arredamento della nuova casa di Maria Elena Boschi. La cronaca rosa è attenta, i paparazzi cercano di scoprire se sarà quello il nido d’amore della coppia. La pandemia è ormai passata, Giulio e Maria Elena stanno insieme da un bel po’ di anni, presentazioni in famiglia fatte da molto tempo, crisi superata, Cortina per rilassarsi, la nuova casa c’è, cosa manca?