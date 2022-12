I regali di Francesco Totti alla sua Noemi aspettando l’arrivo del Natale

Cosa ha regalato Francesco Totti a Noemi Bocchi? Arriva il Natale e sarà magico

E’ un momento magico per Francesco Totti e Noemi Bocchi, arriva il Natale, sono andati a convivere nella loro bellissima casa e arrivano anche i regali di Natale. Anzi, la rivista Chi inizia ad elencare i regali che Totti ha già fatto alla sua nuova compagna. Il settimanale di gossip racconta di tre regali importanti in un anno d’amore, c’è tutta l’attesa per il dono che l’ex calciatore avrà già pensato e comprato per la sua Noemi. La cronaca rosa spera di scoprire tutto ma mentre si attende che la Bocchi scarti il suo regalo sotto l’albero di Natale spuntano i tre preziosi. Il primo risalirebbe ad un anno fa, una data che lascia di stucco perché il gossip suppone che la nuova coppia sia nata da molto tempo. Si parla di nuovo di quel meraviglioso anello da cinque carati che Noemi Bocchi ha sfoggiato sul primo red carpet con Totti, in Qatar ma ovviamente c’è altro.

Tutto l’amore di Francesco Totti per Noemi Bocchi

Il secondo regalo sembra sia un’auto dello stesso modello che l’ex capitano della Roma pubblicizza. Poi il cucciolo di bulldog francese, dal nome Simba, da non confondere con il cagnolino Tyson che Noemi ha regalato a Cristian Totti per il suo compleanno. Su questi dolcissimi doni resta il dubbio che sia lo stesso cane e che la Bocchi si stia prendendo cura del cucciolo del figlio di Francesco Totti.

Solo questi i regali che Francesco Totti ha fatto alla sua nuova fiamma? Davvero difficile sia così, chi lo conosce bene racconta che è molto generoso. Cattivello invece l’ex marito di Noemi che racconta che la madre dei suoi figli è capace di ottenere ciò che desidera. Arriva il Natale, siamo tutti più buoni ma anche tutti sempre curiosi di scoprire cosa ci sarà sotto l’albero di Natale, quali desideri si avvereranno.