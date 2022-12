Matilde Brandi presenta il nuovo compagno e pensa al matrimonio

Matilde Brandi è di nuovo felice e presenta il suo nuovo compagno ma già pensa al matrimonio

Matilde Brandi è pronta, presenta il suo nuovo compagno, per la prima volta ufficializza la sua nuova storia d’amore. Questo significa che Matilde Brandi è felice, che è sicura che il suo nuovo compagno non la farà piangere come è invece successo con il padre delle sue figlie. L’abbiamo vista piangere anche nella casa del GF Vip ma ancora pronta a credere nel legame che aveva con l’uomo che però non la rendeva felice. Adesso accanto alla ballerina e showgirl c’è Francesco Tafanelli. Le amiche del cuore lo sapevano da tempo, sembra che Cupido questa volta abbia il nome di Manila Nazzaro, una delle amiche più care di Matilde. Il nuovo fidanzato è un agente di commercio e ha un sorriso speciale, quello che la Brandi mostra finalmente a tutti.

Matilde Brandi con il nuovo compagno a Cortina d’Ampezzo

La coppia è in vacanza sulla neve e sembrano entrambi pazzi l’uno dell’altra. Sui profili social di Francesco Tafanelli si legge che Sales Agent Manager che opera in varie regioni di Italia, dalla Puglia alla Basilicata, Campania, Molise, Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo. E’ un agente di commercio che tratta marchi fashion da donna prestigiosi e infatti Matilde ricorda alle sue amiche che per i vestiti delle damigelle non c’è alcun problema, ci pensa lo sposo.

Davvero Matilde Brandi si sposa? E’ già pronta per le nozze? Le amiche lo dicono una dopo l’altra nei loro commenti su Instagram mentre augurano alla coppia tutta la felicità del mondo. E’ Fabiola Sciabbarrasi la prima a pensare ai preparativi per il matrimonio. Adriana Volpe si complimenta perché insieme sono bellissimi. Manila Nazzaro urla a tutti che è merito suo, perché è lei ad averli fatti incontrare. Sembra che tutti siano sicuri del loro amore e che questa storia sia quella giusta per rendere felice l’ex vippona.