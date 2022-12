Lorenzo e Claudia finalmente genitori: è nata la piccola Cobrina

Fiocco rosa a Uomini e Donne: Claudia e Lorenzo sono diventati genitori

Chi segue Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sui social sa quanto questa gravidanza sia stata sudata! Ma alla fine, la piccola, ha lasciato il pancione della mamma per conoscere i suoi giovanissimi genitori! Poche ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua compagna, hanno dato la dolce notizia sui social: la piccola cobrina è nata. Ma che cosa sappiamo della bambina appena venuta al mondo, qual è il nome che la coppia, diventata famosa grazie al programma di Maria de Filippi ha scelto? Sono stati Claudia e Lorenzo ad annunciare ai loro milioni di follower l’arrivo della piccola. In particolare l’ex tronista, ha rivelato ogni dettaglio con delle storie sui social.

Poco prima di dare la lieta novella, Claudia aveva aggiornato chi la segue sui social di quello che stava accadendo; la ragazza infatti si era recata in clinica per un controllo ma poi i medici, vista la situazione, avevano deciso di indurre il parto. Poi la parola è passata a Lorenzo, che ha raccontato a tutti i follower quello che stava succedendo, in trepidante attesa ed emozionato per l’arrivo della sua bambina.

Le prime parole di papà Lorenzo sui social

“Sveglia presto oggi e andiamo verso l’ospedale e vi tengo aggiornati. […] Ci siamo, l’hanno ricoverata e oggi conoscerò la bambina finalmente. Vi dico che ho un po’ di ansia e credo si veda benissimo. Ancora niente, Claudia dorme. L’hanno indotta al parto, adesso ha fatto l’epidurale e aspettiamo tra una contrazione e l’altra. Ci siamo quasi, lei non urla nonostante sia quasi tutta dilatata. Non so come faccia ad essere così, praticamente questa è la figlia di Rambo“. E pensare che Lorenzo aveva anche detto che non se la sarebbe sentita di assistere al parto e invece…Lo ha fatto!

Il nome scelto per la piccola

Lorenzo ha poi pubblicato la prima foto della bambina. Abbiamo visto il suo piedino! Il nome scelto per la prima figlia è Maria Vittoria. Non possiamo che fare i nostri più grandi auguri a questa coppia che da anni emoziona! E dare il benvenuto alla piccola che si certo, si godrà due genitori simpatici, unici e speciali!