Mara Venier lascia Nicola ma non Domenica In

Mara Venier è sicura delle sue scelte, è disposta anche a separarsi da Nicola Carraro per amore

La rivista Nuovo è in edicola con la copertina di Mara Venier, l’ennesima per la conduttrice che dice una cosa importante al marito: “Nicola, ti amo così tanto che sono disposta a lasciarti”. Mara Venier conferma tutto ma la loro separazione è forzata, continuano ad amarsi ma hanno desideri diversi. Lei piena di impegni in Italia, primo tra tutti la sua Domenica In che non lascerà mai. Nicola Carraro ama vivere al sole, al mare, nella sua villa a Santo Domingo, è lì che sta bene. E’ appena tornato a Roma dopo avere avuto il covid, adesso è Mara a restare a letto ma pensa già alla sua Domenica In. Anche nella sua lunga intervista a Molto Donna ha confidato quanto sia difficile ogni anno andare da suo marito a Santo Domingo e dovergli dire quello che lui già sa.

Per la Venier l’ultima edizione di Domenica In non arriva mai

“Oggi questo programma ce l’ho nel sangue: mi costringe a stare lontana molto da Nicola, non siamo ragazzini, forse di tempo non ne abbiamo tanto da passare insieme – confida Mara – Ogni anno è un sacrificio andare da mio marito che ama vivere a Santo Domingo dove respira bene, al mare, e dire. Nicola, la rifaccio… Non mi vedo in nessun altro programma. Magari una cosetta facile per una piattaforma”.

Mara Venier è divisa in due, Nicola Carraro è l’amore della sua vita, la serenità, la felicità, l’unico che la lascia libera di essere Mara Venier o zia Mara, che non è mai geloso, nemmeno del passato. E’ difficile stare distanti, soprattutto alla loro età ma è per amore che continueranno a separarsi e ritrovarsi. “L’unico che non voleva cambiarmi. L’unico che non è geloso del mio passato, anche degli uomini del mio passato. È lui a dirmi: hai chiamato Jerry? Ci vediamo con Renzo?”.