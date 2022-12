Ilary Blasi cambia look per il Natale con il suo Bastian

Ilary Blasi bellissima col suo look per il Natale, felice con Bastian

Ilary Blasi augura a tutti Buon Natale, con il rosso che esalta i suoi colori e l’albero di Natale alle sue spalle mostra il suo sorriso più bello. Bellissima ma lo è ancora di più quando cambia look e sceglie una nuova piega, i capelli ondulati. Così magari somiglia anche meno a Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, ormai sarà davvero stanca di leggere ovunque che sono molto simili. Il nuovo look di Ilary Blasi per il Natale 2022 è delizioso ma più di tutto c’è sul suo viso la serenità che sembra le stia regalando la storia d’amore con Bastian Muller. E’ lui che le ha rapito il cuore, è con lui che ha trascorso più di un fine settimana sulla neve tra coccole e risate.

Il primo Natale da separati di Ilary Blasi e Francesco Totti

Per tutti è il loro primo Natale da separati ma la realtà sulla loro vera separazione la conoscono solo Ilary Blasi e Francesco Totti. Di certo adesso entrambi stanno ricostruendo le loro vite, accanto ai nuovi compagni. Se Totti è già andato a convivere con Noemi Bocchi e insieme stanno organizzando queste feste, Ilary Blasi brilla soprattutto da sola, sceglie di fare ciò che la rende felice, senza dovere essere per forza in coppia.

Chissà se Bastian sarà con lei in questi giorni, quali di queste feste trascorreranno insieme. Intanto, la conduttrice è pronta, mostra i suoi capelli ondulati e morbidi, il nuovo look per la vigilia di Natale. Un salto dall’hair stylist ed è da lì che pubblica gli scatti del suo biondo, più radiosa che mai.

Accanto ad Ilary Blasi nella foto con l’albero di Natale c’è una renna con le corna e qualcuno si chiede se sia un caso ma già immaginando che lei in genere non fa nulla per caso e l’ironia è sempre dalla sua parte.