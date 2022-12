Aurora Ramazzotti, il suo Natale col pancione è dai suoceri

Una vigilia di Natale dolcissima per Aurora Ramazzotti, la prima con i suoceri

Aurora Ramazzotti mostra sui social la sua vigilia di Natale 2022, la prima con i suoceri, quella col pancione e che ricorderà per sempre. Michelle Hunziker ieri sera ha festeggiato con Tomaso Trussardi unendo le due famiglie, Aurora Ramazzotti era l’unica assente, giusto che fosse a casa dei genitori di Goffredo Cerza, avrà tutto il tempo in queste feste di festeggiare anche con mamma Michelle e le sue sorelle. Per lei anche i pranzi e le cene con papà Eros, la sua è da sempre una famiglia allargata e questo Natale è il più felice di sempre. Sta per diventare mamma, a 26 anni sa di essere pronta, come ha sottolineato papà Eros. In vista dell’arrivo del nipotino la vigilia di Natale è stata molto emozionante anche per Francesca e Fabio, i suoceri di Aurora.

Aurora Ramazzotti felice con la famiglia Cerza

Dopo la pandemia tornano le feste da trascorrere tutti insieme e per Aurora è la prima vigilia di Natale a Roma. Il tempo di un bel cenone e poi una dormita e Aury e Goffredo hanno preso il treno per tornare a casa. Traffico permettendo riusciranno anche a portare a termine gli impegni di oggi, fare gli auguri a tutti.

Non poteva mancare l’autoironia di Aurora che per la vigilia ha indossato un abito nero attillato ma lei non ha fatto notare il pancione ma la somiglianza con Morticia Addams. Non sono mancate le foto ricordo con i suoceri e i teneri scatti con il suo compagno. Presente al gran cenone anche la sorella di Goffredo, lei è Carolina Cerza, sorella maggiore, già mamma di una bimba bellissima. Per Francesca Romana Malato, manager e direttore del poliambulatorio specialistico LabAurelia, e Fabio Cerza, specialista in ortopedia e traumatologlia, il piccolo in arrivo non è il primo nipotino ma l’emozione è sempre fortissima.