Michelle Hunziker, è perfetta la vigilia di Natale con l’ex suocera e mamma Ineke

Michelle Hunziker a casa dei Trussardi per la vigilia di Natale, una cena perfetta

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono un vero esempio per tutte le coppie separate. Una vigilia di Natale perfetta per l’ex coppia con Michelle Hunziker che è andata a casa dei Trussardi incontrando l’ex suocera, che tra tutti è la più dispiaciuta della fine del loro matrimonio. Famiglia al completo per la notte di Natale, i Trussardi c’erano tutti, anche mamma Ineke, la madre di Michelle. Un anno fa l’annuncio della loro separazione, il gossip non ha mai smesso di parlare del loro amore. Sembra ci abbiano anche riprovato dopo la fine della storia tra la Hunziker e Giovanni Angiolini ma non è andata come avrebbero voluto. Oggi sono ex ma felici e lo dimostrano pubblicando le foto della vigilia di Natale.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vigilia di Natale insieme

E’ per amore delle figlie, le piccole Sole e Celeste, ma anche per l’amore che li ha legati per anni. Feste in famiglia, perché loro lo saranno per sempre. Il selfie con Maria Luisa Gavezzani, l’ex suocera, racconta molto, la madre di Tomaso Trussardi è sempre stata molto riservata ma questa volta ha acconsentito ad apparire sui social, abbracciata la notte di Natale alla madre delle sue nipotine.

I pettegolezzi non sfiorano la famiglia, la loro risposta è nelle storie Instagram che Michelle Hunziker ha pubblicato. Il modo più diretto per rispondere a tutti, per indicare la strada giusta non solo per il Natale ma per tenere unita la famiglia anche se l’amore tra marito e moglie è finito. Sono due ex perfetti Michelle e Tomaso. Perfetta anche la cena della vigilia, golosa con un menù che spazia dai tortellini in brodo alla carne, i panini gourmet.

L’abbraccio e il sorriso riservato a mamma Ineke è la dolcezza di sempre che appare sempre più spesso sul profilo social della conduttrice.