Ilary Blasi vola via con Bastian, Capodanno 2023 super lusso per la coppia

Ilary Blasi e Bastian volano via per il Capodanno 2023 ma piovono critiche per l'eccessivo lusso

Ilary Blasi ha scelto di andare via per il Capodanno 2023, ha scelto di festeggiare con Bastian Muller, il suo nuovo compagno. Dopo il Natale in famiglia, come immaginavamo, la conduttrice Mediaset è salita su un aereo privato ed è atterrata a Bangkok. Niente di così strano ma quando Ilary Blasi inizia a pubblicare le foto del suo soggiorno nella località scelta iniziano anche le critiche. Eccessivo per molti il lusso che Ilary Blasi ostenta mostrando i dettagli. Meravigliosa la vista sulla città dalla terrazza dell’hotel che la coppia ha scelto ma l’invidia non manca. Magari è lei che vuole dimostrare a Francesco Totti quanto si sta divertendo e il suo meraviglioso nuovo mondo ma mentre Ilary Blasi si appresta a salutare il nuovo anno dalla Thailandia non tutti sui social apprezzano le sue foto.

Ilary Blasi in Thailandia con il compagno per il Capodanno 2023

E’ stato di certo un anno difficile per lei e non deve essere nemmeno semplice vedere il suo ex marito con un’altra donna in una nuova casa, con i suoi figli. Anche se entrambi dicono che non si amano più e che non vogliono avere nessun rapporto di certo non può esserci totale indifferenza dopo 20 anni di storia.

A differenza di Totti la Blasi non pubblica foto con il suo nuovo compagno ma lascia ben intendere che sono insieme, che la sua è una vacanza d’amore. Bastian appare solo per un attimo vestito di bianco in una delle sue storie su Instagram ma tutti si soffermano sul lusso, sull’hotel a 5 stelle scelto dalla coppia immaginando come sarà la loro ennesima vacanza.

E’ probabile invece che Totti resti a Roma con i figli, con la sua nuova famiglia, che il suo sarà un Capodanno più semplice, più che altro perché c’è Isabel che è ancora troppo piccola. Di certo Chanel e Cristian festeggeranno con i loro amici.