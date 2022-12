Valeria Marini felice a Cortina con Eddy Siniscalchi: è questa la sua favola d’amore?

Nessuno credeva in questo amore ma Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi fanno sul serio e non solo sulla neve

Quanta cattiveria da parte di chi diceva che tra Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi sarebbe durata pochissimo. Invece, stanno ancora insieme, erano presenti alla festa di compleanno dell’ex vippona Selassiè ma soprattutto sono tra le pagine della rivista Chi. Il settimanale di gossip di Alfonso Signorini li ha immortalati a Cortina D’Ampezzo. Valeria Marini e il suo compagno non potevano mancare sulla neve in compagnia di tanti altri amici vip, tra questi anche Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Questa volta si sono anche lasciati andare ad un po’ di confidenze. Stanno insieme dalla scorsa primavera, si sono conosciuti grazie a un evento a Roma, era aprile e dopo un po’ hanno capito che erano fatti l’uno per l’altra.

Fuga d’amore sulla neve anche per Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi

Nessuna voglia di non apparire, Valeria Marini e il suo fidanzato vogliono mostrare a tutti la bella coppia che sono, che i 20 anni di differenza, 55 anni lei, 35 anni Eddy, non contano, non creano alcun problema.

Il settimanale di Chi di Signorini racconta: “Li ritroviamo sulle nevi di Cortina, dove la showgirl è stata assai spesso, in effetti. Ma che vede per la prima volta insieme con lui, che ‘è meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama vita mia Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”. C’è chi pensa che questa volta arriverà davvero il matrimonio per la showgirl sarda ma dopo tante delusioni in amore la Marini ha bisogno di molto più tempo.

Tutto nasce anche dalla dichiarazione di Siniscalchi: “Sono un signore, non appartengo al gruppo di quelli che ci provano subito. Volevo conoscerla meglio perché non mi interessava solo un’avventura. Le ho già fatte in passato queste cose. Volevo che fosse una storia seria”. Attendiamo il dolce seguito per Valeria Marini che da tempo sogna una vera favola d’amore.