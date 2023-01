Francesco Totti con la sua famiglia allargata, arriva la dedica più dolce

Una dolce dedica di Francesco Totti che è in crociera con Noemi Bocchi e la loro famiglia allargata

La dolcezza di Francesco Totti arriva sempre puntuale, anche in crociera dove si trova con Noemi Bocchi e i rispettivi figli. Sono partiti tutti insieme, è la loro famiglia allargata, una nuova famiglia senza Ilary Blasi. Lei è in Thailandia con il suo nuovo compagno, pronta a tornare dai suoi figli. Totti e Noemi hanno invece organizzato una gran vacanza. Le critiche non mancano mai e mentre l’ex calciatore prosegue il suo viaggio extra lusso a bordo della Symphony of the Seas, fa una dedica, un’altra ma sempre ai suoi figli. Francesco Totti ancora una volta risponde a tutti con le foto dell’amore vero, con una canzone di Arisa che dedica ai suoi tre figli. E’ così che da sempre sui social riesce a dire ciò che prova e a chiarire cosa è davvero importante nella sua vita. Dopo 20 anni d’amore con Ilary Blasi è difficile possa pensare che con Noemi Bocchi sarà di certo per sempre. Oggi vivono insieme la loro storia, convivono e hanno creato la loro famiglia allargata ma l’unica cosa sui cui Totti ha una reale certezza sono Chanel, Cristian e Isabel, i suoi tre figli.

Francesco Totti, la dedica ai tre figli

Più volte l’ex capitano della Roma ha dedicato canzoni ai suoi figli, questa volta li riunisce tutti in una sola foto. In braccio ha la sua piccola Isabel, accanto Chanel e Cristian. Tutti gli altri restano fuori, tutti gli altri vengono dopo, è ovvio, per lui niente e nessuno è più importante dei suoi ragazzi.

“L’amore della mia vita” è la colonna sonora che sceglie per questa crociera. Nessuna dichiarazione d’amore sui social per Noemi Bocchi ma l’ennesima conferma che i suoi tre figli sono la sua vita. “Cambiano i desideri e i confini sugli atlanti – E anche chi era qualcuno ieri adesso è solo uno dei tanti – Cambia la nostra età, la direzione delle scelte – E a volte anche su tu non vuoi, qualcosa poi si perde – Ma c’è qualcosa che resta sempre acceso – E vive dentro ad ogni cosa – Quando mi culli in un abbraccio, ogni paura è cancellata – Ed io ritrovo in te, da sempre Per sempre – L’amore della mia vita”.