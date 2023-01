Federico Fashion Style dai carabinieri: la sua ex non gli permette di vedere sua figlia

E' disperato Federico Fashion Style: la sua ex non gli permette di vedere sua figlia, va in caserma per denunciare

Inizia molto male il nuovo anno di Federico Lauri. Il parrucchiere infatti ieri ha passato parte del suo pomeriggio in Caserma ad Anzio. Purtroppo quello che sta succedendo con la sua ex compagna, è molto complicato e Federico Fashion Style ha raccontato sui social la sua versione dei fatti. Ieri gli sarebbe stato impedito di vedere la bambina nell’orario in cui era previsto che la incontrasse. Federico e la sua ex, Letizia, sono separati ormai da mesi. Una separazione complicata, con rapporti davvero molto tesi. Tra i due le cose non vanno affatto bene e forse ci sta andando di mezzo, almeno secondo quanto racconta il Fashion Style sui social, la loro bambina. Non è infatti la prima volta che Federico racconta di divieti imposti da sua moglie. Ieri, nel giorno della Befana, Federico si è recato ad Anzio, dove avrebbe dovuto rivedere la sua bambina. Quando è andato a prenderla a casa della sua ex compagna, non ha trovato nessuno. Gli amici di Federico che raccontano una parte di storia sui social, spiegano che probabilmente la sua ex era andata a Roma e non ha avvertito Federico. Fashion Style ha spiegato di aver provato più volte a chiamare Letizia ma non ricevendo nessuna risposta, ha deciso di recarsi dalle forze dell’ordine.

L’amaro sfogo di Federico Fashion Style sui social

«Io non mollo. Nessuno può allontanarmi da te, tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia, la mia forza, il mio presente, il mio futuro!» scrive Lauri. E, riferendosi all’ex compagna, aggiunge: «A te che mi guardi, cerca di avere un cuore e pensa che tutto il male che fai non lo fai a me ma a una piccola anima innocente». Una brutta storia purtroppo, una relazione quasi ventennale finita nel peggiore dei modi. Federico Fashion Style ha giurato che molto presto, racconterà tutta la verità visto che in questi mesi sulla sua vita privata si sono dette tante cose, molte delle quali non vere.

Nel frattempo la sua ex, a detta di alcuni esperti di cronaca rosa, si sarebbe rifatta una vita e avrebbe un nuovo compagno.