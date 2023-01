Pago stupisce Serena Enardu con la sorpresa più dolce a Santo Domingo

Tutto l'amore di Pago per la sua Serena Enardu è nella dolcissima sorpresa che le ha fatto

Che meravigliosa sorpresa ha regalato Pago alla sua Serena Enardu. Una storia d’amore piena di alti e bassi quella della coppia ma ormai da mesi, i due sono tornati insieme. In un primo momento hanno mostrato poco sui social della nuova fase, di una relazione che stava ricominciando a sbocciare. Da qualche settimana invece, non si nascondono più e condividono anche con chi li segue con affetto, scatti della loro vita. Per il Capodanno, Pago e Serena hanno deciso di rilassarsi a Santo Domingo. Hanno scelto una meta esotica come molte persone che viaggiano in questo periodo e puntano al caldo. E così lo abbiamo visti brindare sotto le palme, godersi il sole in piscina. Ma ieri, a colpire tantissimo i fan di Serena e di Pago, sono state le storie che la Enardu ha postato parlando di una sorpresa che Pago le aveva fatto. Il cantante ha deciso di donare la gioia più grande a Serena per iniziare benissimo il nuovo anno. Come molti sanno, il figlio dell’ex tronista di Uomini e Donne, a settembre ha iniziato un percorso di studio in America. Vive a New York dove studia ormai da mesi. Serena ha passato con Tommaso il Natale per poi rientrare in Sardegna alla fine dell’anno e ripartire subito insieme a Pago. Aveva raccontato sui social quanto era stato difficile separarsi da suo figlio ma il cantante l’ha sorpresa. Già perchè ad attenderla in aeroporto c’era proprio Tommaso arrivato direttamente dagli States per incontrare la sua mamma.

La dolcissima sorpresa di Pago per Serena Enardu

E’ vero che Tommaso e Serena si erano visti solo pochi giorni fa ma per una madre, è sempre tantissimo il tempo passato lontano dal proprio figlio. E Serena non si aspettava proprio di rivedere il suo ometto. Pago le aveva detto che c’era una sorpresina per lei ma mai avrebbe immaginato di poter riabbracciare Tommaso! E Serena non poteva che essere più felice nel rivedere il suo piccolo grande ometto arrivato sano e salvo a destinazione.