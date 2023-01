Alice Campello sta male, in terapia intensiva dopo il parto

E' Alvaro Morata a dare la notizia: Alice Campello è in terapia intensiva. Dopo il parto sua moglie ha avuto delle complicazioni

E’ da ieri che attendevamo l’annuncio della nascita di Bella, la figlia di Alice Campello e Alvaro Morata e adesso le parole del calciatore che rivelano che la moglie è in terapia intensiva dopo il parto sconvolgono tutti. Ieri la coppia ha annunciato che stava per nascere la piccola, era un’altra data perfetta da aggiungere al matrimonio, alla nascita degli altri figli. Poi il silenzio e solo adesso Alvaro Morata spiega tutto, spiega che Alice Campello sta male. Ci sono state delle complicazioni dopo il parto ma il peggio sembra sia passato anche se sua moglie resta in terapia intensiva. “Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo” scrive Morata pubblicando le foto della sua bambina, è davvero meravigliosa. Poi aggiunge ciò che sconvolge tutti e che qualcuno in parte temeva vista l’assenza di notizie.

E’ nata la figlia di Alvaro Morata ma Alice Campello non sta bene

“La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto” quindi tutto è accaduto dopo, il parto è andato bene.

“Alice é forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi – che ringrazia – Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente”. Dalle sue parole si capisce che devono essere stati momenti terribili.

“Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati” conclude il calciatore. Bella è la loro prima figlia femmina dopo Alessandro, Leonardo ed Edoardo, i tre bellissimi maschietti, i loro figli sono la gioia più grande ma adesso tutti attendono che Alice torni presto a casa.