La compagna di Silvio Berlusconi festeggia il compleanno e scrive una dichiarazione d’amore

Marta Fascina festeggia il compleanno. Per la compagna di Berlusconi gli auguri di Denise Esposito, la compagna di Gigi D'Alessio

Un tenero compleanno per Marta Fascina. La compagna di Silvio Berlusconi ha festeggiato i suoi 33 anni ed entrambi hanno pubblicato le foto. Lui bacia lei sulla guancia, un attimo prima di soffiare sulla candelina ed esprimere il desiderio. Berlusconi augura buona serata a tutti e commenta che in quel momento stavano festeggiando il compleanno di Marta. La Fascina cambia foto, sceglie quella in cui è lei a dare un bacio sulla guancia a Silvio Berlusconi e aggiunge una dichiarazione d’amore. Per lei arrivano anche gli auguri di Denise Esposito, la giovane compagna di Gigi D’Alessio. Evidentemente si conoscono bene perché Denise è l’unica a cui la Fascina risponde per ringraziare degli auguri.

La dedica di Marta Fascina a Silvio Berlusconi

“Non c’è festeggiamento migliore di quello trascorso con la persona che ami – e ovviamente sono parole rivolte a Berlusconi – Grazie a chi oggi ha voluto dedicarmi un pensiero per il mio compleanno” parole che confermano che Marta Fascina è davvero e sempre innamorata.

Una festa che si è svolta ieri, 9 gennaio 2023, nella villa del leader di Forza Italia, la villa ad Arcore. Massima discrezione sui presenti all’evento mentre la coppia ogni tanto regala qualche foto di coppia aggiungendo gli hashtag più dolci che parlano del loro amore così unico e speciale. La Fascina e Berlusconi stanno insieme dal 2020, non è chiaro se la festa con cui hanno celebrato il loro amore a Villa Gernetto, il 19 marzo 2022, sia stato un vero matrimonio o una semplice festa, in ogni caso sembrano entrambi molto felici delle loro scelte. “Sei fantastica! Augurissimi” scrive la compagna di Gigi D’Alessio alla festeggiata che ringrazia con due cuori.

Tantissimi gli auguri di chi commenta le foto pubblicata sia da Silvio Berlusconi che da Marta Fascina. Tutti fanno i complimenti alla coppia, sono bellissimi insieme, scrivono in molti. Strano che non ci sia nessun altro tipo di commento e che tutti vedano solo tanto amore.