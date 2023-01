Il messaggio dell’ex di Noemi Bocchi a Totti: “hai fatto un errore”

In diretta con Non è l'Arena, l'ex marito di Noemi Bocchi ha lanciato un appello a Francesco Totti

Brevissimo intervento nella puntata di Non è l’Arena del 15 gennaio 2023, dell‘ex marito di Noemi Bocchi. Nel corso del programma di La7, Mario Caucci ha spiegato come è nata la sua storia d’amore con l’attuale compagna di Totti e anche come è finita. Tra di loro le cose al momento non vanno bene e i rapporti sono tesi, non potrebbe essere altrimenti visto che c’è un processo per maltrattamenti in corso. Caucci però in questi mesi ha parlato in diverse occasioni. Lo ha fatto con una lunga intervista sulla rivista Chi e poi lo ha fatto anche in tv, per la prima volta nella trasmissione di Massimo Giletti. Nella puntata del 15 gennaio ha spiegato delle difficoltà recenti, problemi anche economici che lo hanno costretto a dare meno soldi alla sua famiglia. Ma a suo dire, questo non significa fare del male. “Non sono mai venuto meno ai miei doveri, a volte ho pagato cifre più basse ma non ho mai lasciato senza sostentamento la mia ex moglie e i due figli” ha detto il Caucci nel collegamento con la trasmissione di La7. Ha già spiegato nelle sue interviste, che in questa storia ci sono due versioni e che quella della sua ex, ha delle cose che non corrispondono al vero. Le questioni così serie, vanno chiaramente trattate in tribunale e saranno i giudici a stabilire chi ha torto o chi ha ragione. Chi dovrà pagare e chi no. Ma intanto l’ex della Bocchi dalla trasmissione di Massimo Giletti lancia anche un messaggio a Francesco Totti.

Qui le parole dell’ex di Noemi Bocchi

Le parole di Mario Caucci per Francesco Totti

Nella trasmissione di La7, in collegamento con Massimo Giletti, l’ex di Noemi Bocchi ha voluto quindi lanciare questo appello, all’ex calciatore della Roma. Ai microfoni della trasmissione di Giletti l’uomo ha dichiarato: “Totti, come la maggior parte delle persone che vivono queste problematiche, secondo me ha fatto un errore sfasciando la sua famiglia. Per la famiglia bisogna combattere sempre, perché andare è la cosa più semplice, rimanere era la cosa più difficile, ma che alla fine avrebbe fatto la differenza“. Il Caucci ha dichiarato in diverse occasioni di aver fatto di tutto nel tentativo di salvare il suo di matrimonio ma non ce l’ha fatta.