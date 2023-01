Antonella Clerici ricorda le foto dell’ex compagno con un’altra

Tutti le ricordano e Antonella Clerici non dimentica le foto dell'ex compagno, Eddy Martens, con un'altra donna

Antonella Clerici non può dimenticare il tradimento che ha subito dal suo ex compagno, finì su tutte le riviste di gossip, prima tra tutti quella di Alfonso Signorini, su Chi. Il direttore del giornale avvisò Antonella Clerici poco prima dell’uscita in edicola, le evitò un colpo ma non per questo fu meno dura. E’ così che Antonella clerici scoprì il tradimento di Eddy Martens, con le foto del padre di sua figlia in un locale con un’altra. Era in un luogo pubblico, era in un locale con una donna molto più giovane, il loro atteggiamento era evidente. Non solo la conduttrice scopriva tutto nel modo peggiore ma in più era Antonella Clerici tradita davanti a tutta Italia, davanti al suo pubblico. Lei doveva tornare in tv, davanti alle telecamere, sorridere mentre tutti sapevano.

Antonella Clerici chiacchiera con Chi

Oggi è felice ma chiacchierando con Chi Antonella Clerici non può oltre alle gioie parlare anche dei dolori. “Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra – non ha alcun problema a parlarne la Clerici – Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”. Non si arrabbia con i giornali, con il gossip, i paparazzi non inventarono nulla, era tutto vero. Ovvio che oggi è più semplice raccontare quel momento ma Antonella Clerici tempo dopo fu anche in grado di perdonare Eddy Martens ma durò poco.

Anche lei è molto sincera e quando per l’ennesima volta le chiedono se sposerà Vittorio Garrone, se ci sarà un matrimonio segreto: “Con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero – aggiunge – Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro, ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo“.

Nella stessa intervista Antonella Clerici parla del passato con Eddy Martens, del presente con il suo compagno e anche di una delle conduttrici che adora, Silvia Toffanin: “Silvia mi piace molto, le voglio bene, potrebbe essere mia figlia. La trovo una ragazza intelligente, è un’altra vicina di casa molto preziosa”. Non potranno mai essere colleghe sulla stessa rete, la Clerici sa che finirà la sua carriera in Rai e per la Toffanin Mediaset è l’unica.