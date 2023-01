La villa dei Ferragnez sul Lago di Como acquistata a 5 milioni di euro?

Le foto della villa dei Ferragnez sul Lago di Como, un acquisto di cui parla la rivista Chi, un lusso incredibile

Tra le pagine della rivista Chi le foto di quella che sarebbe la nuova villa dei Ferragnez, una villa acquistata sul Lago di Como. Che il Lago di Como sia un luogo molto caro a Chiara Ferragni e Fedez non è una novità, tante volte li abbiamo visti con la famiglia e gli amici festeggiare un momento importante, un compleanno o un altro evento, magari solo in totale relax con le persone più care. Questa volta non è la Ferragni a mostrare le foto di una villa spettacolare ma è il settimanale di gossip di Alfonso Signorini che annuncia anche non solo la ricerca di una dimora favolosa ma anche un acquisto che sarebbe già avvenuto. Non una villa qualunque una incredibile villa del valore di 5 milioni di euro, che si trova in pratica vicinissima a quella di George Clooney. Una proprietà immensa ma dell’acquisto in realtà non c’è alcuna conferma da parte dei Ferragnez, anche se il settimanale Chi ci mostra un po’ die quei 900 metri quadrati disposti su due piano e uno interrato, ovviamente più parco immenso, piscina e spa.

La mega villa dei Chiara Ferragni e Fedez sul Lago di Como

Mentre Chiara Ferragni è impegnata con i preparativi del festival di Sanremo 2023, emozionata per il suo nuovo impegno tra ciò che dovrà fare e dire sul palco del teatro Ariston, la scelta degli abiti e gli shooting, il gossip fa notare che una settimana fa lei era a bordo del taxi board che ha portato lei e la sua famiglia a visitare la villa super lussuosa di cui si parla.

Il super appartamento di lusso di Milano non è ancora pronto, Chiara Ferragni, Fedez e i figli ancora attendono e dovranno attendere per trasferirsi, ma la meravigliosa villa che ammiriamo sulle foto di Chi è ben altra cosa.

Molti già immaginano di vedere tutti insieme la famiglia di George Clooney ed Amal Alamuddin e i Ferragnez, pronti a dar vita a grandi serate. Villa Clooney così vicina a quella che sembra sia già diventata Villa Ferragnez anche se ancora non c’è una conferma ma tra le foto del settimanale di cronaca rosa sembra ci sia con la coppia anche l’architetto e designer Filippo Fiora, non può essere solo una coincidenza. Attendiamo come sempre il seguito, di certo con l’arrivo delle belle giornate e dopo il festival di Sanremo Chiara Ferragni mostrerà qualcosa in più, forse il nuovo favoloso acquisto.