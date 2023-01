Bianca Atzei, le lacrime del compagno che cambia il pannolino a Noa Alexander

Parto cesareo per Bianca Atzei che parla delle lacrime del compagno per il figlio, il piccolo Noa Alexander

E’ ancora in ospedale Bianca Atzei, ha messo al mondo suo figlio con un parto cesareo, deve riprendersi del tutto ma sta bene, benissimo. E’ così felice Bianca Atzei che non trova le parole per descriverlo ma sceglie delle immagini dolcissime. Stefano Corti, il suo compagno, la iena che la prende sempre in giro, cambia il pannolino di Noa Alexander, è concentrato, emozionato, attento, trova che sia una delle cose più belle al mondo. Ma più di tutto Bianca Atzei ha adorato anche il momento in cui per la prima volta ha visto il suo fidanzato piangere. Una gioia immensa per entrambi la nascita del loro figlio, per Bianca Atzei e Stefano Corti un momento unico, indescrivibile, così tanto desiderato che oggi riescono solo a dire grazie a tutti e a guardare innamorati il loro piccolino. Erano insieme nella sala parto, Stefano non ha lasciato nemmeno un attimo la sua Bianca.

Le prime parole di Bianca Atzei mamma

I primi post li ha pubblicati Stefano Corti, adesso è Bianca Atzei a scegliere le foto così semplici e vere mentre coccola e si inizia a prendere cura di suo figlio, ascolta i consigli di chi esperto le spiega come dovrà fare, cosa dovrà fare, qual è il modo esatto per far dormire i bambini, per allattare suo figlio e tutto il resto.

“Solo un immenso GRAZIE. Quello che prova il mio cuore non riesco a spiegarlo – scrive Bianca Atzei sul suo profilo social – Grazie al Policlinico di Milano, al Direttore di dipartimento Fabio Mosca e a tutti i grandi Dottori che si dedicano ogni giorno con amore e passione a far nascere e salvare tante vite”. Li cita tutti, dalla sua ginecologa e amica da tanti anni agli altri dottori, gli infermieri, tutti, anche la direzione generale dell’ospedale. “Voi che mi avete riempita d’amore con i vostri messaggi” la cantante si rivolge ai suoi follower, ai fan. “Il mio fidanzato che amo e finalmente ho visto emozionarsi e piangere di gioia” l’immenso grazie è soprattutto per lui. Non trova altre parole Bianca Atzei, solo la più bella, quel grazie perché il suo sogno più grande si è realizzato e mentre lei torna in forma e Stefano Corti impara a cambiare i pannolini lei pensa a come sarà la sua nuova vita da mamma.