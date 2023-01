Matilda De Angelis beccata con Alessandro dei Santi Francesi, addio Pietro Castellitto

Matilda De Angelis sta con Alessandro dei Santi Francesi e non è più innamorata di Castellitto? Non è tutto

Avevamo lasciato Matilda De Angelis innamorata di Castellitto e la ritroviamo innamoratissima di Alessandro dei Santi Francesi. E’ la rivista Diva e Donna che pubblica le foto della nuova coppia, questa volta non serve la conferma dei due protagonisti perché il gossip mostra il bacio. Un tenero bacio tra l’attrice Matilda de Angelis e la voce dei Santi Francesi. Per chi non lo conoscesse lui è fresco di vittoria di X Factor. Ma che fine ha fatto Pietro Castellitto? Dicono che sia stata l’attrice e dire addio per sempre al collega e a mettere tra i suoi pensieri la voce del duo Santi Francesi. Il settimanale di gossip ha pizzicato la nuova coppia per strada, di certo non si è impegnata molto per sfuggire agli occhi indiscreti dei paparazzi, ma perché avrebbero dovuto farlo, liberi entrambi di amarsi.

Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi fidanzati o no?

Si stanno frequentando, è forse ancora troppo presto per parlare di una storia d’amore molto importante, per il momento il romanticismo però c’è tutto e di certo è anche merito della meravigliosa Verona. Alessandro ha 24 anni, Matilda ne ha 27 anni e in base alle dolci indiscrezioni l’attrice avrebbe accompagnato il giovane torinese al Capodanno in Bra, il concertone nella piazza veronese, ovviamente dello scorso 31 dicembre. Dietro le quinte c’è chi racconta di averli visti già così presi l’uno dall’altra e da quel momento si sono visti sempre più spesso insieme.

Entrambi impegnati con i rispettivi progetti di lavoro, gli impegni che al momento vedono lei con la promozione della serie Sky Call my agent e lui con il tour dei Santi Francesi.

Archiviata quindi la storia tra la meravigliosa Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, su di lui sempre Diva e Donna rivela che forse dietro la rottura potrebbe esserci il nome di Benedetta Porcaroli. Su questo non c’è alcuna certezza, anche perché la Porcaroli è una delle migliori amiche di Matilda. Però il gossip insiste, solo perché Benedetta e Alessandro hanno condiviso il set di Enea. Che meraviglia l’amore e tutti i giri che riesce a fare ma al momento non c’è niente di ufficiale. Benedetta Porcaroli poi viene fuori anche da una storia intensa con Riccardo Scamarcio, che è già tornato con l’ex moglie.