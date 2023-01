Ilary Blasi a Parigi, chi c’è con lei?

Ilary Blasi è a Parigi, non è da sola e non è con i figli. Il gossip immagina chi c'è con lei

Ilary Blasi è a Parigi, è da un po’ che non dava sue notizie sui social dopo la vacanza in Thailandia con Bastian. Con chi è a Parigi Ilary Blasi? La conduttrice non aggiunge indizi, questa volta non ci sono voci in sottofondo nei suoi video, le foto le scatta lei, Ilary Blasi non appare ma tutti immaginano che in Francia non ci sia andata da sola. Tutti pensano che si sta godendo un altro lungo fine settimana pieno d’amore. Viaggiare è forse il modo più semplice per la nuova coppia per vivere sereni il loro amore, due vite così distanti, le loro case così distanti ma in viaggio sono sempre insieme. Molti pensano che Parigi possa essere la città giusta per ufficializzare il loro amore, di certo Ilary Blasi e Bastian Muller adorano scoprire insieme l’estero. A metà strada tra l’Italia e la Germania, i rispettivi Paesi, c’è la città più romantica ma non è il primo viaggio che la conduttrice Mediaset apprezza in compagnia dell’uomo che le sta facendo battere di nuovo il cuore.

Ilary Blasi a Parigi con Bastian

In realtà non c’è nessuna conferma che Ilary Blasi sia a Parigi con il suo nuovo compagno, sono solo supposizioni, lei non dice nulla, non mostra molto. Il gossip però sembra non avere dubbi. Di certo Ilary non è con i figli, non è con le amiche o le sorelle altrimenti avrebbe già pubblicato gli scatti di gruppo.

Manca ancora un po’ di tempo per il suo ritorno in tv. La nuova edizione de L’Isola dei famosi prenderà il via ad aprile. L’anno scorso ha atteso la fine del reality per annunciare al mondo che il suo matrimonio con Francesco Totti era finito per poi partire con i suoi tre figli per l’Africa. Da quel momento non ha mai smesso di preparare valigie e viaggiare.

La storia d’amore con Bastian non ha bisogno di annunci, è di dominio pubblico anche se l’ex moglie di Totti continua a vivere la sua vita privata, il suo nuovo amore fuori dai social. E’ brava a non farsi paparazzare quando vuole; con Bastian Muller l’hanno beccata solo in montagna, sulla neve, insieme agli altri vip. Forse anche per questo vola lontano.