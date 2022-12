Ilary Blasi e Bastian coccole ad alta quota: su Chi gli scatti romantici

E' Bastian il nuovo amore di Ilary Blasi non ci sono più dubbi ed ecco le ultime foto sulla neve

Non è uno scoop questa volta, ma solo una conferma. Le foto di Ilary Blasi e del suo Bastian erano già trapelate via social in questi giorni. Per il ponte infatti, Ilary ha scelto la neve e si è fatta coccolare ad alta quota dal suo nuovo fidanzato. Le foto questa settimana sono sempre sulla rivista Chi che non si perde un passo della conduttrice ed ecco le nuove immagini di Ilary Blasi e della sua vacanza sulla neve di St. Moritz . Ilary Blasi era in compagnia del suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, imprenditore tedesco erede di una famiglia di costruttori. Ilary si lascia andare teneramente fra le braccia del ragazzo, e presenta il nuovo amore agli amici, fra loro anche Michelle Hunziker. E anche di questo, vi avevamo già parlato, visto che ormai, i social, fanno metà del lavoro dei paparazzi!

Le nuove foto di Ilary Blasi e Bastian

Nel numero della rivista Chi in edicola domani, vedremo un servizio completo delle vacanze di Ilary Blasi con il suo Bastian. Non si tratta evidentemente di una storia passeggera, visto che la conduttrice, ha già fatto le presentazioni. Insieme a lei sulla neve c’era la piccola Isabel, che immaginiamo abbia quindi incontrato il fidanzato della mamma. Nessun trauma, del resto Francesco Totti convive già da mesi con un’altra donna che la bambina conosce benissimo. Anche per mamma Ilary è tempo di voltare pagina e sembra proprio che Bastian sia la persona giusta.

Secondo gli esperti di gossip, che pare abbiano raccolto alcune voci che arrivano dagli amici di Ilary, la conduttrice ha scelto di mostrarsi con un altro uomo, perchè delusa dall’atteggiamento del suo ex marito. Se infatti in estate, Totti era stato più riservato, da un paio di mesi ormai, si mostra di continuo al fianco di Noemi, tra red carpet, addobbi di Natale della nuova casa, acquisti e tour in giro per il mondo.