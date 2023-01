Melissa Satta sta con il presidente dell’Inter? Il messaggio di lei è di delusione

Ieri sera un messaggio di Melissa Satta delusa: è rivolto al presidente dell'Inter?

Melissa Satta ha un nuovo compagno, lui è il presidente dell’Inter Steven Zhang? E’ questo il gossip del giorno, il tenero pettegolezzo che arriva da un selfie e un commento della showgirl. Pochi indizi e pochi dettagli e in un attimo Melissa Satta e il presidente dell’Inter diventano una coppia. E’ Dagospia che parla di qualcosa in più di una semplice amicizia, di un legame che va oltre lo sport e la passione per il calcio. Ma il gossip aggiunge anche che Melissa Satta e Steven Zhang adesso non ne vogliono parlare, che vogliono mantenere il silenzio ma c’è qualcosa che l’ex velina di Striscia la notizia dice sul suo profilo social. E’ vero che Melissa Satta cerca sempre di non commentare il gossip che la riguarda ma è anche vero che è un po’ come un libro aperto, che spesso pubblica frasi che lasciano intendere qualcosa, qualcosa che non va o qualcosa che va benissimo.

Melissa Satta fidanzata con il presidente dell’Inter

Sono amici o sono fidanzati? Ad ottobre lei ha annunciato che il legame con Mattia Rivetti era finito, mostrando in più post la sua delusione. L’imprenditore era la sua storia importante dopo tanto dolore, dopo la separazione e il divorzio da Boateng, il padre di suo figlio. Oggi il calciatore è felice accanto alla nuova moglie, Valentina Fradegrada, sposata la scorsa estate.

Cosa ha fatto immaginare al gossip che Melissa Satta e il presidente dell’Inter stanno insieme? A dicembre erano nello stesso locale, una serata trascorsa insieme in un locale di Miami e Zhang ha postato un selfie con lei. Poi dopo la vittoria contro il Milan per la finale di Supercoppa è arrivato il commento di Melissa: “Complimenti”. Era rivolto al presidente che ovviamente festeggiava il risultato. Ed ecco che Steven e Melissa sono fidanzati. Lei è di fede milanista ma quel commento ha fatto pensare che possa addirittura cambiare per amore. Magari un derby del cuore sarebbe carino. “Chi ti vuole ti cerca, chi ti ama ti trova, chi non vuole perderti fa di tutto. Il resto sono solo scuse” è così che ieri sera la Satta ha dato la buona notte a tutti e di certo a qualcuno in particolare. A Zhang? come sempre il gossip continua a seguire quella che potrebbe la nuova coppia dell’inverno.