Noemi Bocchi prepara il dolce per Francesco Totti e gli dedica una canzone

In cucina Noemi Bocchi prepara un dolce per Totti e gli dedica una canzone d'amore

Noemi Bocchi questa mattina era in cucina con i suoi accessori e gli ingredienti intenta a preparare un dolce per Francesco Totti. Forse una torta ma di certo qualcosa di molto goloso tra farina, zucchero e uova. E’ a Totti, è al suo nuovo compagno che Noemi Bocchi ha pensato di dedicare un po’ del suo tempo in cucina e si capisce dalla canzone che ha scelto come base per la sua storia, sì sta preparando qualcosa per l’ex calciatore. I più cattivelli dicono che è anche per queste attenzioni così dolci che l’ex capitano della Roma ha messo un po’ di peso. Invece, con Ilary Blasi lui era molto più attento alla dieta, sempre in gran forma anche dopo avere appeso le scarpette al chiodo.

La canzone che Noemi Bocchi ha dedicato a Francesco Totti

Noemi Bocchi dimostra così che è anche brava in cucina, che non si divide solo tra shopping e vacanze di lusso ma le piace anche preparare qualcosa di buono per le persone che ama. Dichiarazioni d’amore pubbliche tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non ci sono state ma sono andati a convivere ben prima del Natale, quindi niente ha più valore di questo. In genere entrambi pubblicano sui social dediche per i rispettivi figli, canzoni per i loro bambini e ragazzi. Questa volta Noemi Bocchi si lascia andare al romanticismo e sceglie una canzone che tra i versi oltre ad essere una dichiarazione d’amore dice anche altro.

“Ti aspetterò Perché sei tu che porti il sole. E non c’è niente al mondo di migliore Di te, nemmeno vincere un milione Non c’è niente al mondo che vorrei di più di te Di più di quel che adesso c’è già fra di noi Nemmeno un milione Non c’è niente al mondo che farei io senza te Perché io non ti cambierei nemmeno per Nemmeno per un milione” questi i versi del brano dei Boomdabash, “Per un milione”.

Di recente sembra che a Noemi Bocchi siano stati offerti un bel po’ di soldi per un’intervista di 20 minuti e che lei abbia rifiutato immediatamente. Nella canzone c’è anche la risposta? “Nemmeno per un milione”, anche se alla Bocchi si dice siano stati offerti 20mila euro.