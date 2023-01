Parla l’amante di Davide Donadei: “Bugiardo, vive nella menzogna, è un morto di fi**”

Davide Donadei avrebbe tradito la sua ex e parla adesso Arianna la sua amante: ma non era l'uomo di una volta che si indigna per i giochi dei baci sotto i vischio?

Davide Donadei potrà anche ingannare Alfonso Signorini ma non inganna il pubblico. E immaginiamo che i motivi per i quali sia stato scelto come concorrente del Grande Fratello VIP 7 riguardano anche tutto il “torbido” che c’è nel suo passato. E non ci riferiamo alla storia familiare ma alle storie di corna. Davide , quello che è stato chiaramente con altre donne mentre era ancora fidanzato con Chiara Rabbi, è lo stesso che si indigna se una ragazza per gioco, davanti alle telecamere, bacia sotto il vischio un altro. Perchè lui si sa, è uomo d’altri tempi. Il che significa tradire la propria fidanzata, scambiare messaggi con altre. Davide avrà anche la sua versione dei fatti, ed è così convinto di essere nel giusto da essere entrato in un reality ben sapendo che tutta la polvere nascosta sotto al tappeto sarebbe venuta fuori. Non è la prima volta del resto che queste amanti o presunte tali si fanno vive. Chi ha seguito la storia di Davide e Chiara sa bene che cosa è successo. Ma visto che il pubblico del GF VIP non lo sa, è arrivato il momento di fare chiarezza anche su questo. Tra le prime a parlare l’ex cantante di Amici Arianna Gianfelici. Aveva già raccontato sui social della sua storia con Davide mesi fa. Ne è tornata a parlare in una intervista per casa Pipol entrando nei dettagli.

Prima del suo ingresso viene spiegato che: “Arianna ha avuto una relazione con Davide quando lui le aveva detto che era finita con Chiara, ma i due in realtà erano in pausa di riflessione. Quando l’ha scoperto ha deciso di troncare la relazione e dopo qualche mese lei ha contattato Chiara e le ha raccontato tutta la verità. Ma lui nella pausa di riflessione ha avuto tante donne, pure Roberta Di Padua…”.

Arianna racconta della sua storia con Davide

E’ stata poi l’ex cantante di Amici a raccontare altri dettagli di questa storia, spiegando di aver anche deciso di contattare la fidanzata di Davide per dirle la verità: “Io a Gallipoli ho fatto una stagione e lì ho conosciuto Davide. Mi ha detto ‘ma tu sei quella di Amici?‘, e io ‘e tu sei quello di Uomini e Donne?‘ e da lì ci siamo iniziati a frequentare, lui mi aveva detto che con Chiara la storia era finita a causa della sua troppa gelosia. ” E ancora: “Mi ha raccontato queste cose la sera stessa che ci siamo conosciuti. Ma alla fine ho scoperto che stavano ancora insieme quando in casa di lui ho visto una rosa, gliel’aveva regalata lei”.

La Gianfelici ha poi concluso: “Una persona come Davide vive nella menzogna e nell’oscurità, io non credo a niente di quello che dice. Anche il fatto che sia entrato al Grande Fratello sussurrando all’orecchio di Oriana ‘dal vivo sei ancora più sexy’, cioè, è un morto di f**a.”

L’ex cantante di Amici ha spiegato poi di aver voluto raccontare tutto a Chiara, avendo capito che era ancora la fidanzata di Davide, per solidarietà femminile. E’ bene precisare che oltre ad Arianna, ci sarebbero state anche altre donne nella vita del Donadei, anche durante il suo fidanzamento con Chiara. La Rabbi è stata fin troppo signora nel non rilasciare interviste per raccontare altri dettagli di questa brutta storia.