E’ la mamma di Belen a smentire la crisi con Stefano de Martino

E' la mamma di Belen Rodriguez a mostrare un dettaglio che spinge via la possibilità di una crisi tra sua figlia e Stefano de Martino

I fan di Belen Rodriguez e Stefano de Martino a quanto pare, possono dormire sonni tranquilli. Nelle ultime ore si era parlato di una possibile crisi nera per i due. Qualcuno ha anche ipotizzato che Stefano de Martino avesse di nuovo ceduto e avesse tradito Belen. Ma a quanto pare, le voci non sono confermate, anzi. A smentire quello che sta accadendo non sono stati nè Belen Rodriguez nè Stefano de Martino che hanno già spiegato negli ultimi mesi, di non essere interessati a commentare i vari gossip sul loro conto. Ci ha però pensato la mamma di Belen a mettere a tacere le tante voci di crisi circolate nelle ultime ore, pubblicando delle storie sui social. Non c’è bisogno di tante parole per smentire, bastano i fatti e la mamma di Belen lo ha fatto. Veronica Cozzani ha infatti postato sui social una foto che mostra la piccola Luna Marì mentre indossa una maglia della nazionale di calcio argentina e gioca felice e sorridente in casa. Alle spalle della piccola, si può vedere Stefano de Martino che comodamente seduto al tavolo di casa, ha il cellulare in mano e si gode la domenica pomeriggio. La mamma di Belen aveva documentato tutta la mattinata trascorsa in compagnia della piccola Luna Marì mostrando il gita al parco con la bambina insieme a nonno Gustavo e poi il rientro a casa per il pranzo. Insomma attimi di quotidiana vita familiare, serena soprattutto. Non sembrava l’atmosfera che si respira in casa di una coppia che sta vivendo una crisi. Certo, abbiamo imparato in questi anni, che quello che si vede sui social non necessariamente corrisponde a quello che poi accade nella vita privata, ma questi scatti naturali postati in rete dalla mamma di Belen, sembrano raccontare la vita di una coppia come tante altre.

A destare qualche sospetto sulla possibile crisi, anche la scelta di non mostrarsi insieme sabato sera quando Stefano de Martino è stato ospite di C’è posta per te.

Veronica mamma protettiva con Belen e Cecilia

Veronica quindi con questa storia ha voluto mettere fine al pettegolezzo degli ultimi giorni? La mamma di Belen è da sempre molto protettiva verso le sue figlie…Stando a quanto ha raccontato Ignazio Moser in una recente intervista, sia lui che Stefano devono state molto attenti a mamma Veronica. Moser ha rivelato che un giorno Veronica è stata molto chiara con lui: ” Mi ha guardato e mi ha detto ‘tutti i ragazzi che hanno mollato le mie bambine poi se ne sono pentiti e infatti in qualche modo sono sempre tornati. Quindi spero che non ti passi mai per la testa di farlo’. Io lo racconto così, ma lei l’ha detto come solo Veronica Cozzani può dirlo ed è stata super simpatica.”