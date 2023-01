Belen non guarda Stefano de Martino a C’è posta per te e il gossip impazza: crisi nera

Belen e Stefano sono di nuovi in crisi? Girano brutte voci e ieri sera ci sarebbe stata la prova della rottura

C’ è di nuovo aria di crisi tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez? Se lo chiedono in tanti nelle ultime ore dopo che sui social era trapelata la notizia di una possibile rottura tra i due. E’ difficile a dirsi perchè Stefano e Belen da quando sono tornati insieme hanno preferito parlare il meno possibile del loro rapporto. Però bastavano le storie sui social a raccontare della vita di coppia, storie che nell’ultimo periodo si sono fatte sempre meno frequenti. E ieri sera, ci sarebbe stata, a detta di molti, la dimostrazione che Stefano e Belen non vivono un periodo molto sereno. Se a Natale e Capodanno i due si sono mostrati unitissimi tra la casa a Napoli e le ferie in giro per l’Italia, nelle ultime due settimane, Belen e Stefano si sono visti molto poco insieme sui social. Ieri sera poi, spunta quella che sarebbe la prova definitiva di questa rottura. Stefano de Martino era ospite di C’è posta per te. Belen non ha mostrato nessuna storia di lei mentre guardava il marito in tv, come fa di solito con i suoi figli. E lo stesso è accaduto con Stefano, che si è limitato a condividere un post dei canali social del programma di Canale 5. La spiegazione potrebbe essere molto più semplice: non erano in casa, come succede a tante coppie al sabato sera. Però avrebbero potuto postare anche altro successivamente. Belen in particolare non ha fatto nessun cenno alla partecipazione di Stefano nel programma di Canale 5 e questo preoccupa non poco i fan della coppia…

Belen e Stefano: c’è aria di crisi?

Negli ultimi tre giorni sono circolate tante voci e Belen e Stefano non hanno smentito in nessun modo quanto si sta dicendo. C’è persino chi parla dell’ennesimo tradimento ai danni di Belen da parte di Stefano che avrebbe perso il pelo, ma non il vizio. La scelta di non mostrare più nulla sui social fa molto riflettere e purtroppo il gossip, non si ferma. E’ davvero possibile che dopo qualche mese di pace, ci sia stato di nuovo un uragano che potrebbe distruggere la famiglia? Vedremo se nelle prossime ore Belen deciderà di mostrarsi sui social insieme a Stefano o se il gossip di questa possibile crisi, continuerà a circolare.