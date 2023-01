Eugenie di York incinta del secondo figlio, l’annuncio è disarmante

E' disarmante l'annuncio della principessa Eugenie di York incinta del secondo figlio

Eugenie di York è da sempre la principessa più semplice e senza filtri. La principessa Eugenie è incinta del suo secondo figlio e anche questo annuncio richiama i suoi pregi, quelli che per lungo tempo per i pettegoli sono stati i suoi difetti. Eugenie di York e Jack Brooksbank stanno per avere il loro secondo figlio; dopo August arriva un altro bebè in famiglia. “Siamo felicissimi di condividere che questa estate ci sarà un nuovo arrivo nella nostra famiglia” è l’annuncio della principessa Eugenia, la cugina di Harry e William d’Inghilterra, la cugina che pur facendo tanto per la royal family ha la possibilità di vivere una vita più normale, nonostante i vari pettegolezzi e scandali che hanno riguardato la sua famiglia, mamma Sarah Ferguson e papà Andrea d’Inghilterra. E’ dolcissima la foto che la principessa Eugenie ha scelto di pubblicare sul suo profilo social per annunciare che è incinta del secondo figlio. Vestita con abiti comodi, con gli stivali, con un capello di lana in testa e ovviamente niente trucco e niente pose da principessa. A baciare il suo pancino c’è il piccolo August e il sorriso dolce della principessa è già un annuncio.

Con la foto scattata dal marito Eugenie di York annuncia che è incinta del secondo figlio

La nipote di Elisabetta II è nota anche come principessa body positive, anche nel giorno del suo matrimonio non si è smentita, scegliendo l’abito da sposa bianco con una profonda scollatura sulla schiena, tutto per mostrare al mondo intero la sua cicatrice sulla schiena, un segno indelebile sulla sua pelle che le ricorderà per sempre un periodo difficile ma anche la rinascita e che ognuno è unico.

“Mio figlio diventerà un attivista già a due anni, cioè tra un paio di giorni. Tutto quello che facciamo è per loro, giusto?” ha detto di recente la principessa secondogenita di Andrea duca di York che ha anche sposato la causa ambientalista. Ha infatti raccontato che con la nascita di suo figlio August ha del tutto cambiato la sua visione dell’ambiente. Impossibile non trovarla adorabile.

La principessa e suo marito Jack Brooksbank vicino nel Nottingham Cottage di Kensington Palace, l’ex nido d’amore di Harry e Meghan Markle, sembra che loro abbiano mantenuto ottimi rapporti.