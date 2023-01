Ancora un gossip su Totti e Noemi Bocchi: sono “incinti”? La spiegazione del rumor

Noemi Bocchi è incinta? La notizia corre veloce ma c'è una spiegazione

Francesco Totti e Noemi Bocchi dovranno abituarsi al fatto di leggere ogni settimana una notizia che potrebbe riguardare il loro conto. Non è la prima volta tra l’altro, che si parla di una possibile gravidanza. Già mesi fa, poco tempo dopo la notizia della relazione tra la Bocchi e l’ex capitano della Roma, si era parlato di un bebè in arrivo. Ed è successo di nuovo. Tutto sarebbe partito da alcune dichiarazioni fatte da Alex Nuccetelli che ormai da mesi, è fonte ufficiale del Pupone. L’amico di Totti e Noemi, conosce molto bene la coppia per cui, tutto quello che dice, sembra essere molto credibile; in questo caso però Nuccetelli, non avrebbe detto nulla ma i media avrebbero ripreso alcune dichiarazioni vecchie. Una intervista rimaneggiata, a detta di Nuccetelli, che viene quindi smentita.

Bebè in arrivo per Totti e Noemi? La spiegazione del gossip

Sui social quindi, è tornato il tam tam e anche molti siti dedicati al mondo del gossip e dello spettacolo sono tornati a parlare di questa presunta gravidanza della Bocchi. Alla fine Alex Nuccetelli ha deciso di intervenire, spiegando come stanno davvero le cose. E no, non c’è nessuna gravidanza, non c’è nessun bebè in arrivo.

Nuccetelli ha spiegato: “Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno.”

Entrando nel dettaglio ha spiegato: “ Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’. Ma stiamo parlando di ottobre. Io su Diva e Donna ho parlato mesi fa. Non capisco perché sia uscita questa notizia oggi. Ma so al 100% che lei non è incinta. So con certezza he è una notizia falsa attualmente“. Per il momento quindi nessun bambino che potrebbe essere il quarto figlio per Totti e il terzo per la Bocchi che ha già dei figli.