Ilary Blasi presenta Bastian agli amici, sulla neve le prime foto della loro storia d’amore

Presentazioni ufficiali e foto di coppia sulla neve per Ilary Blasi e bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller sono tornati sulla neve, un’altra bellissima vacanza d’amore per la nuova coppia ma questa volta con loro ci sono anche gli amici. Vola alto la storia d’amore tra Ilary Blasi e il nuovo compagno, la conduttrice Mediaset è già alle presentazioni ufficiali. Lo scorso fine settimana erano in vacanza a Parigi, più romantici che mai hanno trovato il modo per dirlo a tutti che stavano insieme. Quello scatto in bianco e nero in auto è il dettaglio che annunciava il loro amore. Adesso sulla neve non sono soli e Ilary Blasi e Bastian tolgono ogni dubbio a tutti, aggiungono le foto di gruppo, con gli amici. Non sono vip, sono gli amici di entrambi e il loro desiderio è quello di mostrarsi insieme prima che lo facciano di nuovo i paparazzi. Ilary Blasi è sempre più attiva sui social ma un po’ alla volta non è più solo lei la protagonista delle sue storie. La sua vita si sta riempiendo di affetti sempre più importanti, d’amore.

Le prime foto di Ilary Blasi con Bastian

Adesso è più ufficiale che mai. Non c’è più alcun dubbio, Ilary ha scelto Bastian, l’imprenditore tedesco con cui quasi ogni fine settimana va in vacanza godendo di momenti speciali. La conduttrice de L’Isola dei famosi ha fatto il grande passo, ha presentato il suo nuovo fidanzato non solo alla famiglia ma anche gli amici. Non solo vacanze e serate di coppia per Ilary Blasi e Bastian Muller ma la compagnia di chi si stringe ad entrambi, alza i boccali di birra e brina dal loro amore.

La vista innevata è da mozzare il fiato ma tutti gli occhi sono puntati sull’ex moglie di Francesco Totti che questa volta sulla neve, in montagna, al freddo, non ha voluto più nascondere il volto del suo compagno. Adesso manca solo la foto di coppia, quella da pubblicare sul profilo social e non solo nelle storie.

Non ci sono più dubbi, dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e in attesa che arrivi la prima udienza per decidere tutto sul loro divorzio, ci sono quasi due nuove famiglie nata dalla fine di un amore durato 20 anni.