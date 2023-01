Tra Noemi Bocchi e Totti è già finita? Lui vive da solo nel nuovo attico?

Totti e Noemi Bocchi si sono lasciati? Davvero Francesco non riesce a dimenticare Ilary Blasi?

Che strani giri fa l’amore ma anche il gossip e così per Francesco Totti e Noemi Bocchi arriva anche il pettegolezzo sulla fine del loro amore. E’ già finita tra Noemi Bocchi e Totti? Dicono che lui sia pentito, che non riesca a dimenticare Ilary Blasi, che adesso in quel nuovo attico in cui era andato a convivere con Noemi sia solo, senza la nuova compagna ma in compagnia come sempre dei suoi amati figli. E’ da una segnalazione arrivata a Deianira Marzano che scatta tutto il gossip sul presunto addio tra Totti e Noemi Bocchi. C’è chi dice che sono già una ex coppia e lo rivela all’esperta di gossip. Cosa c’è di vero in tutto questo? Mentre Ilary Blasi presenta Bastian Muller agli amici e alla sorella Silvia forse l’ex calciatore della Roma si sta rendendo conto di ciò che ha perso, la sua famiglia, l’ex moglie che ha amato per 20 anni.

Francesco Totti non dimentica Ilary Blasi?

Totti e la Bocchi sono in crisi, i rumors come sempre arrivano quando una coppia dopo le vacanze e le prime foto piene d’amore smette di apparire. Sembra che un utente abbia notato non solo l’assenza di Noemi e Totti nella stessa casa ma anche che a una serata c’era solo lui. Cosa insolita considerando che Francesco Totti e Noemi Bocchi erano sempre insieme, in ogni occasione. Mai apparsi separatamente in pubblico e l’assenza della nuova compagna all’evento è sembrata molto strana. Per l’utente che ha spifferato tutto non ci sono dubbi, i due si sono lasciati, anche perché l’ex capitano della Roma non porta più l’anello di Noemi.

Sembra però che Totti continui a vivere nel nuovo appartamento romano ma da solo, lei non c’è più. Se poi aggiungiamo il video di Chanel e il padre su TikTok ecco che in molti sono sicuri che quello sia un messaggio per Ilary Blasi, che “Unica” di Antonella Venditti non sia una canzone scelta per caso. Non possiamo fare altro che attendere il seguito, magari un nuovo post di Noemi Bocchi o addirittura una foto di coppia scattata dai paparazzi, una dedica d’amore o chissà cosa.