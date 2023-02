Mara Venier fa gli auguri al marito ma sono di nuovo separati

Oggi è il compleanno del marito di Mara Venier, ma Nicola Carraro è di nuovo lontano da lei

Oggi il marito di Mara Venier compie gli anni ma è un altro compleanno da separati per la conduttrice e Nicola Carraro. Mara Venier e Nicola Carraro non sono insieme, lui festeggia il suo compleanno nel luogo che preferisce ormai da tempo, lei è come sempre molto impegnata con il suo lavoro, con Domenica In a cui non sa rinunciare. Sono stati insieme per le feste di Natale e Capodanno; Nicola Carraro era tornato a casa dopo il Covid, poco prima del 25 dicembre proprio quando la Venier scopriva di avere beccato anche lei il virus. Hanno festeggiato insieme anche il Capodanno e poi il marito di Mara Venier è tornato al caldo, al sole, in inverno con il freddo non gli piace restare a Roma. Adora Santo Domingo, lì le sue giornate sono quasi perfette, con gli amici, con il golf, le partite da vedere in tv.

Mara Venier gli auguri a suo marito: “Auguri amore mio, mi manchi”

Mara Venier ha dovuto scegliere ancora una volta una foto di qualche anno fa, scattata proprio nella villa di Santo Domingo che lui adora. Una villa con un bellissimo giardino che affaccia su una spiaggia favolosa. Mara Venier vorrebbe tanto stare con lui in questo momento, almeno oggi che è il suo compleanno, ma le diverse passioni ancora una volta li dividono. 81 candeline, oggi Nicola Carraro compie 81 anni. “Auguri amore mio…” scrive la conduttrice di Domenica In aggiungendo torte e cuori rossi, quel “miss you” che in inglese è più facile da dire di un “mi manchi”.

Nessun problema per la coppia, per amore di entrambi, l’uno per l’altro, hanno scelto di vivere spesso separati, così tanto distanti da dovere attendere il ritorno di Nicola a casa, a Roma, perché Mara non può muoversi, non prima della fine di questa edizione di Domenica In.

In tantissimi hanno già fatti gli auguri di buon compleanno a Nicola Carraro, primo tra tutti Alberto Matano, ovviamente Sandra Milo e a seguire Eleonora Giorgi, Salvo Sottile, Elisa Isoardi, Alba Parietti, Angela Melillo, Carolyn Smith, Franco Ricciardi, Sal Da Vinci, Elisabetta Ferracini figlia di Mara Venier, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci, Simina Ruffino e anti altri. Buon compleanno!