Per i Belprati non era amore ma un calesse: Bellavia sceglie Sheila, Pamela Prati si vendica

Che brutta fine i Belprati ma in fondo, voi ci avevate creduto alla storia d'amore tra Pamela Prati e Marco Bellavia?

Alla storia d’amore tra Marco Bellavia e Pamela Prati poteva crederci solo Alfonso Signorini, che in questi anni ha visto nascere amori inesistenti nella casa del Grande Fratello VIP , oltre a usare la parola amore e innamoramento, senza nessuna coerenza. E infatti, a pochi mesi di distanza da quella scintilla che avrebbe dovuto portare Marco e Pamela sulla luna, a contare le stelle, ecco che tutto finisce. Eccome se finisce. Lo aveva spoilerato il direttore della rivista Chi, lunedì sera. Signorini in diretta aveva mostrato alcuni scatti di Marco Bellavia in compagnia di una donna che certamente non era Pamela Prati. Tra i due non è mai nato nulla, come del resto, tutti noi altri, dotati di raziocinio e non piegati alle regole del mondo dello spettacolo, avevamo ben intuito. Lo avevano detto anche Orietta Berti e Silvia Toffanin, che mai furono più profetiche. Storia di un amore mai nato, quello dei Bellavia, che hanno fatto sognare i fan, e adesso, regalano una grande delusione. Niente week end romantici, nessuna conoscenza. La Prati che accusa Marco Bellavia di non averla saputa corteggiare. Lui che rilancia accusando Pamela di essere andati a cena insieme solo al Mc, con la risposta della Prati “Ma perché sono una persona umile“. Insomma i Belprati non esistono più e in realtà non sono mai esistiti.

Marco Bellavia volta pagina con Sheila

Archiviata la conoscenza con Pamela Prati, nella vita di Marco Bellavia ha fatto il suo ingresso Sheila Capriolo. “I due scherzano un pochino, si prendono la mano e si scambiano uno sguardo complice” – si legge sulla rivista – “Poi salgono nell’auto di lei per andare a cena in un ristorante giapponese ed è lì, fra un sushi e un tè verde, che Marco e Sheila si baciano. E poi ancora e ancora. Lasceranno il locale solo dopo la chiusura“.

La risposta di Pamela Prati alle foto di Marco Bellavia e Sheila

Marco Bellavia lunedì sera aveva detto che Sheila è solo una amica, ma con una amica non ci si scambiano questo genere di baci ecco. L’amore libero esiste eh per cui possiamo anche pensare all’amicizia ma la Prati a quanto pare, non l’ha presa benissimo e avrebbe anche smesso di seguire il Bellavia sui social. Tanto è bastato per archiviare tutto? Le farfalle nello stomaco, i sentimenti, l’amore? Non solo, la Prati ha postato delle immagini di Shakira e Piquè, anche lei cita la cantante tra corna e delusioni?