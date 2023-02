Benedetta Porcaroli e Castellitto, è tutto vero il loro amore: le foto

Le foto della nuova coppia: Benedetta Porcaroli e Castellitto. Per niente felici per i paparazzi

Che cosa meravigliosa l’amore e così ritroviamo Benedetta Porcaroli innamorata, almeno così racconta il gossip. Come già anticipato sembra sia Pietro Castellitto che sta facendo battere il cuore di Benedetta Porcaroli. E’ la rivista Oggi a pubblicare le foto di quella che sembra davvero la nuova coppia. Tutti solo un attimo perplessi perché non è passato molto tempo dalle foto di Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio felici insieme, così come le foto di Pietro Castellitto e Matilde De Angelis, ugualmente felici insieme. Niente di più bello dell’amore, lo ripetiamo. I protagonisti sono così giovani. Nessuno di loro vorrebbe mostrare le rispettive vite private ma nonostante cerchino il modo migliore per non essere beccati i paparazzi sanno fare ben il loro lavoro. Il più infastidito tra tutti sembra sia Castellitto jr, che con Benedetta Porcaroli è uscito dalla sua casa in momenti diversi, separati. Dicono addirittura che lei per nascondersi si sia sdraiata in auto per non farsi beccare. Tutto inutile, la tattica non è servita a nulla. Ma poi cosa è successo? E’ sempre la cronaca rosa a raccontare tutti i dettagli.

Benedetta Porcaroli e Pietro Castellitto insieme

Poi è arrivato il momento del pranzo, la coppia ha scelto la terrazza dell’hotel Eden, certa di evitare sguardi indiscreti. Invece, ecco apparire il paparazzo e sembra che l’attore si sia molto infastidito, che ci sia stata anche una discussione.

Una riservatezza che entrambi, Benedetta Porcaroli e Pietro Castellitto, hanno sempre cercato, forse entrambi avrebbero voluto maggiore privacy in questa occasione perché è davvero finita da pochissimo sia la storia d’amore della Porcaroli con Scamarcio che quella tra Pietro e Matilda De Angelis. Ormai è fatta, il gossip era già sulle loro tracce e le foto di Oggi sembrano confermare un nuovo amore tutto da vivere.

Intanto, Riccardo Scamarcio sembra sia tornato felice dalla moglie, la madre della sua bambina. Matilda De Angelis sta frequentando Alessandro De Santis del duo Sani Francesi. Di certo spesso la vita reale ha una trama che è ben più ricca ed emozionante di quelle che vediamo in tv o al cinema.