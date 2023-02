Pago e Serena Enardu svelano i loro segreti: 2 anni distanti ma innamorati nonostante relazioni con altri

A Verissimo Pago e Serena Enardu raccontano dei due anni in cui sono stati separati: hanno avuto anche altre relazioni ma si sono sempre amati

A Verissimo, nella puntata del 4 febbraio 2023, Pago e Serena Enardu per la prima volta hanno parlato del loro ritorno di fiamma. Intorno al mese di ottobre sui social, molti fan del cantante e dell’ex tronista di Uomini e Donne, hanno iniziato a notare strani movimenti che facevano intuire che i due si stessero vedendo di nuovo ma che non volevano che si sapesse. Poi ci sono stati video, delle foto ma mai nessuna conferma ufficiale. Le prime immagini di coppia sono state postate a Capodanno e poi nel viaggio che Pago e Serena hanno fatto ai Caraibi. Sarebbe stato impossibile nascondere la relazione in quel caso, visto che avrebbero tutti notato che erano nello stesso posto! E ieri a Verissimo Pago e la sua bellissima fidanzata sarda, hanno spiegato che per due anni non si sono parlati ma che questa separazione è servita a entrambi per capire quello che provavano. Un amore fortissimo. La Toffanini quindi ha chiesto a Pago e a Serena se per due anni siano stati casti. C’è stato un po’ di imbarazzo in studio ma alla fine entrambi hanno raccontato che si, ci sono state altre esperienze ma non erano storie importanti. Il vero amore è solo quello che provano loro.

Pago e Serena Enardu rivelazioni bollenti a Verissimo

“Rispondo in maniera sincera. Sicuramente ne abbiamo avute, non siamo padre Pago e suora Serena. Ma quello che c’è stato negli ultimi due anni non ci interessa più, ora c’è un nuovo inizio” ha spiegato Pago rispondendo alla domanda di Silvia Toffanin. Serena Enardu la pensa nello stesso modo di Pago, che a quanto pare presto diventerà suo marito, visto che l’intenzione è quella di sposarsi. L’ex tronista ha ribadito: “Comunque sì, abbiamo conosciuto nuove persone anche perché non siamo da buttare via. Ma non era amore, l’amore vero è uno“.

“Però siamo sempre stati innamorati” ha detto Pago ribadendo di aver capito che nonostante le altre frequentazioni, nel suo cuore c’è sempre stato posto solo per Serena. E la Enardu gli ha dato ragione. “Anche quando sei stata con un altro tu sapevi che il tuo cuore era di Pago?”, ha chiesto la Toffanin a Serena che ha risposto in modo affermativo. Saranno felici di leggere queste dichiarazioni le persone con cui Pago e Serena sono state in questi due anni insomma…