Cecilia e Ignazio: crisi, bugie e perdono. La storia non sarebbe ancora finita

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati o ci stanno riprovando? Ecco che cosa sappiamo

Pochissime immagini, delle storie che vogliono dire tutto e niente, persone comuni che si improvvisano paparazzi e vanno alla ricerca di immagini che possano confermare o smentire una crisi. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono davvero lasciati rinunciando a costruire la famiglia che desideravano? E che cosa ci sarebbe alla base di questa rottura? Molti hanno parlato di un tradimento ( che diciamolo, sarebbe l’ennesimo anche se Ignazio e Cecilia non hanno mai confermato, le circostanze hanno dimostrato in questi anni che il Moser non ha il dono della fedeltà mentre la Rodriguez ha quello della pazienza). Non tutte le donne capiscono che in fondo, le corna non stanno bene su tutto e che arriva il momento di smettere di indossarle…Detto questo, pare che questa volta, il motivo della rottura tra Cecilia e Ignazio, non sia legato a un tradimento. I diretti interessati non parlano, e solo loro possono sapere realmente quanto sta accadendo. Ma dalle indiscrezioni che trapelano sui social, sembra che questa crisi in qualche modo, stia rientrando. A parlarne è Rosica, l’investigatore social.

La verità di Alessandro Rosica su Cecilia e Ignazio

“La verità su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Anche questa volta ho voluto vederci chiaro e verificare la vera natura di questo litigio, dato che per molti anni ho documentato la coppia sia nel bene che nel male” ha detto Alessandro Rosica sui social, convinto che quella da lui raccontata sia la verità sulla storia tra Ignazio e Cecilia, che stanno ancora seguendo la via del silenzio ( anche se pubblicando la storia con il loro cagnolino tutti e due, hanno lasciato intendere che stanno insieme).

Rosica ha continuato: “Che i due siano in crisi da settimane è ormai evidente a tutti, il colpo di scena questa volta però è un altro. Infatti adesso i tradimenti non c’entrano assolutamente nulla, ne tanto meno Cecilia lo avrebbe buttato fuori di casa, o mollato “come varie testate stanno riportando“ si tratta quindi di una grandissima fake news priva di fondamenta. “

E poi. “Questa crisi è iniziata per delle bugie molto grandi, promesse non mantenute e motivi familiari. Inoltre vi do una notizia freschissima in anteprima “‘Ignazio e Cecilia” dopo il momento molto delicato, vorrebbero riprovarci. Cosa ne pensate?”. A questo punto molti si chiedono quali siano queste bugie, che cosa sia accaduto nell’ultimo periodo visto che Ignazio e Cecilia sembravano contenti in Argentina, dove hanno trascorso quasi un mese. Al loro rientro ci sono stati dei problemi? Certo è che almeno Ignazio, non sembra distrutto da quanto sta accadendo, visto che sabato sera è stato paparazzato in compagnia del suo amico Andrea Damante…