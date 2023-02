Ilary Blasi a casa con Bastian, strana la scelta della canzone

Ilary Blasi è evidentemente certa del suo amore per Bastian. Sono a Roma, a casa, insieme, ma a chi dedica quella canzone?

Ilary Blasi ha fatto il grande passo, ha portato Bastian Muller a Roma, la coppia è a casa della conduttrice. Il compagno di Ilary Blasi è a Roma, nella città che è sempre stata la cornice perfetta dei Totti. E’ evidente che lei sia ormai sicura della storia d’amore che sta vivendo con l’imprenditore tedesco. Dopo vari viaggi all’estero e i fine settimana sulla neve, dopo avere presentato Bastian alla figlia Isabel, alla sorella Silvia e agli amici, Michelle Hunziker compresa, adesso è il momento di aggiungere un altro tassello importante a questo legame. Francesco Totti convive con Noemi Bocchi a Roma, ovviamente. Ilary Blasi porta Bastian Muller a casa, nel suo mondo. E’ lui a mostrare tutto, a svelare che è nella Capitale per lei, che stanno visitando insieme Roma, poi la conduttrice condivide e aggiunge una canzone, una strana scelta.

Ilary Blasi e il compagno insieme a Roma

Archiviati per sempre i 20 anni d’amore con Francesco Totti adesso anche lei guarda avanti e guarda insieme al suo nuovo compagno. Ilary Blasi accompagna lo scatto dalla Fontana di Trevi e aggiunge una canzone, una strana canzone.

“Mi chiede come va come come va, sai già come va come va come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai non tempo per chiarire…” è facile capire che è il brano Soldi di Mahmood, ma perché questa scelta? A chi è dedicata la canzone? Se è dedicata a Bastian evidentemente Ilary ha ancora un po’ paura che lui possa deluderla, tutto comprensibile se pensa che lui possa “fregarla” e farle del male, deluderla. C’è chi pensa che l’abbia invece scelta per lanciare una frecciatina all’ex marito, a Totti che forse pensa ai soldi e a come lasciarle il meno possibile con il divorzio? Intanto, l’amore prosegue per entrambi ma ormai separati.

Per Francesco Totti e Ilary Blasi c’è un processo in corso e il 14 marzo è attesa la prima udienza della causa di separazione. Chissà se Noemi Bocchi e Bastian Muller sono e saranno capaci di aiutare i rispettivi compagni a trovare un accordo, a vivere tutti in pace.