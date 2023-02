Vanessa Incontrada e Rossano Laurini adesso sono amici, è finita bene

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini da amanti ad amici, è finita bene

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini ci hanno provato a restare insieme, a tornare insieme, ad amarsi come prima ma si sono arresi e si sono lasciati per sempre. Per un periodo di tempo si sono anche allontanati ma adesso Vanessa Incontrada e il suo ex compagno sono amici. Non ci riescono tutti, non è per niente semplice ma loro due sono stati bravissimi. Vanessa Incontrada oggi è single e serena, vive a Follonica, è lì che resta con suo figlio Isal, nato dal grande amore che l’attrice ha vissuto con Laurini. Tre anni fa la prima crisi, la separazione, poi questa estate ci hanno riprovato a ricostruire tutto, avevano fatto in modo di poterlo fare ma non è andata e la coppia è scoppiata del tutto.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini amici più di prima

Non è da tutti dirsi addio e restare in silenzio per cercare l’equilibrio giusto; loro due ci sono riusciti e adesso non solo sono il migliore esempio per il figlio adolescente ma sono anche amici, sostegno importante uno per l’altro.

Vanessa Incontrada ha 44 anni, Rossano Laurini ne ha 52, la loro storia è durata ben 15 anni, sembrava non dovesse mai finire. Sempre lontani dai riflettori, sempre pronti a difendere la loro quotidianità. Hanno sempre vissuto in Toscana ma distanti dalla mondanità delle grandi città. Hanno difeso la loro famiglia, poche apparizioni, poche dichiarazioni ma poi con il lockdown è accaduto quello che è successo a molti, è arrivata la crisi. Non sono riusciti a superarla, ci hanno provato, hanno però continuato a difendere la loro famiglia, più di tutto l figlio.Da amanti sono diventati amici e anche sui social arrivano le loro foto insieme, sorridenti, felici di non perdersi per quello che c’è stato ma soprattutto per Isabel. Hanno commentato che se un giorno entreranno altre persone nelle loro vite continueranno a volersi bene. Si frequentano ancora, si vedono in compagnia degli amici di sempre, si aiutano nella gestione degli amati cani, sono bellissimi insieme, amici.