Belen e Stefano a pranzo a casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma è il conduttore a fare la spesa

Una domenica speciale per Belen e Stefano a pranzo a casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Crisi superata per tutta la famiglia Rodriguez: ieri Belen e Stefano De Martino erano a casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nella loro nuova casa. Le due coppie si sono ritrovate insieme con tutta l’allegria possibile e sui loro profili social, tra le storie di Instagram c’è il racconto di una bella domenica trascorsa in famiglia. Più di tutto per i follower c’è la conferma che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono lasciati e che addirittura sono felici. Un pranzo in famiglia nella nuova casa di Cecilia ma a fare la spesa è stato Stefano De Martino. Forse Ignazio è un po’ pigro, il conduttore ha portato affettati, pane, grissini, focaccia, formaggi, passata di pomodoro, un po’ di tutto. Cecilia prende in giro il suo futuro marito e ringrazia il cognato: Stefano De Martino le ha salvato il pranzo.

Cecilia e Belen Rodriguez cucinano insieme

Le cipolle da tritare al coltello per un sughetto perfetto, la pasta non può mancare. Le patate sono già pronte e intanto c’è un gustoso antipasto, un aperitivo che Ignazio Moser e Stefano De Martino consumano mentre le sorelle Rodriguez cucinano.

L’armonia è evidente, la casa della coppia che stava per scoppiare è molto carina, al piano terra, perché volevano un piccolo giardino per i loro due cagnolini.

Con le due coppie a tavola ci sono anche Santiago, il primo amore di zia Cecilia, e la piccola Luna Marì, bellissima, dolcissima. Stefano De Martino continua ad assaggiare un po’ di tutto, ha fame. Belen è indaffarata in cucina, forse è più brava lei di Cecilia a preparare la pasta. La zia si occupa dei suoi adorati nipoti, li coccola entrambi e insegna alla piccola Luna a ballare. Un quadretto familiare perfetto che scaccia via tutte le voci sulla crisi tra Cecilia e Ignazio. Se c’è stato qualche problemino ormai è tutto risolto. Anche il legame tra i cognati funziona; ricordiamo che la sorella di Belen non era molto convinta del ritorno di fiamma e il ritorno a casa di Stefano De Martino, ma sbagliava.