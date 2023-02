Ilary Blasi e Bastian, la foto sulla poltrona è bollente

Che passione tra Ilary Blasi e Bastian Muller, lo racconta lei con una foto bollente

Ilary Blasi è pazza d’amore per Bastian Muller e la passione tra i due è evidente, la racconta lei in una foto. Ilary Blasi è a Monaco, un altro fine settimana pieno d’amore e la conduttrice si sbilancia sempre di più. Non mostra solo i monumenti che visita con il suo fidanzato e i piatti tipici che assaggia, c’è altro. Sono foto che non si vedevano da tempo sul profilo social di Ilary Blasi, sono foto che non ha scattato forse nemmeno con Francesco Totti. La conduttrice de L’Isola dei famosi è sempre più social mentre Bastian ha il profilo privato. Ilary Blasi si piace e le piace la sua vita, non ha mai avuto voglia di mostrare i suoi momenti difficili e la tristezza, perché di certo ci saranno stati anche quelli. Adesso ha sempre più voglia di dire al mondo intero che è pazza del suo nuovo compagno e scatto dopo scatto sa bene quale foto scegliere, come l’ultima, la foto sulla poltrona.

Ilary Blasi e la passione che la lega al suo nuovo compagno

Un letto disfatto è l’immagine classica, anche Ilary la sceglie fingendo di mostrare il panorama che riesce ad ammirare dalla stanza dell’hotel dove alloggiano. Le montagne innevate, il silenzio della natura, dopo il caos delle città che continua a girare passando da una parte all’altra del mondo con il suo Bastian.

Poi arriva la foto sulla poltrona, è bollente, è di una sensualità che Ilary Blasi riesce a trasferire agli occhi di chi la guarda. E’ tra le storie di Instagram che appare lo scatto. Ancora una volta la foto delle loro gambe, delle loro mani. C’è sempre anche un orologio che ci fa sorridere.

Molto più semplici e teneri invece Francesco Totti e Noemi Bocchi che si lanciano più che altro in dediche d’amore scegliendo canzoni struggenti e foto dolcissime. Due storie d’amore che sui social appaiono molto diverse, forse perché era proprio quello che Ilary Blasi e Francesco Totti volevano, due amori diversi. Alle prossime foto!