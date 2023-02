Tomaso Trussardi è sempre più distante da Michelle Hunziker

Dov'era Tomaso Trussardi ieri sera e perché ha snobbato del tutto Michelle Hunziker in tv?

Se c’era ancora qualche dubbio che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stavano facendo fatica a trovare il loro nuovo equilibrio, dopo la prima di Michelle Impossibile andata in onda ieri sera è tutto abbastanza chiaro. Anche nella seconda edizione dello show di Michelle Hunziker a contribuire al suo successo c’era Eros Ramazzotti. Davvero difficile che nella prossima puntata possa esserci Tomaso Trussardi e non solo perché lui non fa parte del mondo di Michelle. Li abbiamo visti tenerissimi insieme durante le feste di Natale e Capodanno, festeggiare tutto insieme per il bene delle loro due figlie ma anche per l’amore che hanno vissuto e che sembrava potesse avere una seconda possibilità. Invece, tutto si è non solo raffreddato ma sembra ormai spento. Quei no di cui Michelle Hunziker racconta forse sono rivolti al suo ex marito ma ciò che rende davvero evidente il loro distacco è che Tomaso Trussardi ha del tutto snobbato lo show di Michelle Hunziker.

Tomaso Trussardi non guarda Michelle Hunziker in tv

Non solo non ha guardato Michelle Impossible ma non ha nemmeno mostrato qualcosa che potesse collegarsi a le. Niente auguri, nessun complimento, mentre Michelle era in tv lui faceva altro e continua a non dedicarle nemmeno un attimo.

Certo sarebbe dura per qualunque ex vedere la donna di cui magari è ancora innamorato accanto al primo ex marito e così felice. Durissimo anche vederla ridere e scappare via per la battuta di Katia Follesa sul dottore con cui Michelle Hunziker ha vissuto entusiasta parte della sua scorsa estate, poco dopo l’annuncio della loro separazione.

Finisce così il tentativo di essere amici? Anche la Hunziker ha confidato che non è poi così semplice, che si augura che con il papà di Sole e Celeste possa un domani avere lo stesso legame che ha oggi con Eros Ramazzotti. Sarà difficile ma magari prima o poi potrebbe accadere. Eros ha confessato che Michelle Hunziker è stata la donna più importante della sua vita, il suo grande amore. Chissà cosa direbbe oggi Tomaso Trussardi sulla showgirl e conduttrice. Magari dovrà davvero passare tanto tempo prima che i rancori e gli errori vengano messi da parte. Il taglio di capelli di Michelle Hunziker dice tutto, come spesso accade alle donne. Un taglio netto ai capelli, un nuovo look parlano chiaro e inoltre Michelle continua a tagliarli, ormai si piace così.